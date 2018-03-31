موسكو تحتج على ظروف سجن طيار روسي لدى الولايات المتحدة

أعربت موسكو، اليوم السبت، عن قلقها حيال الانتهاكات بحق طيار روسي معتقل منذ سنوات لدى الولايات المتحدة بتهمة تهريب مخدرات إلى الداخل الأمريكي.



وطالبت السفارة الروسية في واشنطن، بمراعاة المعايير الدولية، في اعتقال الطيار، كونستانتين ياروشينكو، وذلك حسب وكالة سبوتنيك.



وقالت السفارة الروسية، في بيان لها: "طالبنا إدارة المعتقل بوقف انتهاك الحقوق الأساسية لمواطن روسي، وسوف نواصل جهودنا لإجبار السلطات الأمريكية لضمان أن ظروف احتجازه تتفق مع المعايير الدولية".



وحكم على الطيار الروسي عام 2011 بالسجن 20 عاما بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية.



واشتكى ياروشينكو مرارا من سوء المعاملة بسجن فورت ديكس بنيو جيرسي، وبعد شكواه في 2014 من متاعب صحية، لم تسمح إدارة السجن سوى بإجراء فحص طبي بعد مطالبات عديدة من محاميه ومن روسيا، ليخضع في 2016 لجراحة مفاجئة واجه بعدها آلاما وصعوبة بالغة في السير.

