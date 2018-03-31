القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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السبت 31/مارس/2018 - 09:43 م

كل ما تريد معرفته عن «التينيا الملونة»

كل ما تريد معرفته
رانا رمضان
dostor.org/2112381

«التينيا الملونة» عبارة عن مرض فطري شائع يصيب الجلد، حيث يتفاعل هذا الفطر مع الصبغة الطبيعية للجلد مما يسبب تكوين بقع صغيرة يختلف لونها عن لون الجلد الأصلي.

وبحسب موقع "ميديكال ديلي" الطبي، فإن أعراض التينيا الملونة عبارة عن ظهور بقع لونها متغير عن لون الجلد، فقد تكون هذه البقع حمراء أو وردية اللون، وقد تكون أغمق من لون الجلد فتصبح بنية اللون ووجود قشور على سطح الجلد، بالإضافة إلى الحكة البسيطة وتظهر هذه البقع أكثر على الصدر، الظهر، تحت الثديين، بالإضافة إلى الكتفين ومنطقة العانة والرقبة.

وأسباب التينيا الملونة الجو الحار والرطوبة والعرق الشديد والجلد الدهني والتغييرات الهرمونية وضعف جهاز المناعة.

ويحذر الأطباء من تجاهل أعراض التينيا الملونة، فمن مضاعفاته نقص تصبغ الجلد والإفراط في تصبغ الجلد والحكة وطفح جلدي والتهاب الجلد الدهني.

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