مناطق لوجستية بـ4 محافظات

يستهدف مجلس الوزراء، وفق بيانات وزارة الاستثمار، إقامة مناطق لوجستية بمنطقة المدامود في الأقصر على مساحة 26 فدانا تحت الإنشاء حاليًا.



وفى البحيرة، تقام المنطقة اللوجستية بدمهنور تحت الإنشاء علي مساحة 26 فدانا وفي الدقهلية منطقة طلخا تحت الإنشاء على مساحة 46 فدانا.



وفى الغربية منطقة سبرباي علي مساحة 81 فدانا تحت الإنشاء، وبني سويف مستهدف إقامة منطقة على مساحة 39 فدانا وأخرى بالمنطقة الصناعية تحت الإنشاء على مساحة 133 فدانًا، وفى قنا تقام منطقة الترامسنة على مساحة 16 فدانًا.