ما هي القناة الناقلة لـ«مسرح السعودية»؟

تعاقد المنتج صادق الصباح، مع إدارة قنوات "MBC" لعرض مشروع "مسرح السعودية" علي قناة "ام بي سي الخليج"، وذلك بداية من الموسم الأول المقرر بدء تسجيله وعرضه جماهيريًّا على أحد مسارح مدينة جدة، يوم الخميس المقبل.



ويعد هذا التعاون، "الثاني"، بين "الصباح" و"MBC" في مجال العروض المسرحية، حيث سبق وتعاقد معها على عرض "مسرح مصر" عبر شاشتهم، وتم تقديم 3 مواسم خلال السنوات الماضية، جميعها حققت نجاحا كبيرا.



يشار إلى أن تجربة "مسرح السعودية"؛ هي أول عروض مسرحية تقدم لأبطال من الجنسين، وسيحضره جمهور من الرجال والنساء.