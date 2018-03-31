القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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اقتصاد
السبت 31/مارس/2018 - 09:32 م

40 دولة تشارك في المؤتمر الدولي للاستثمار بشرم الشيخ

السفير عماد طارق
السفير عماد طارق الجنابي
حسن كامل
dostor.org/2112372

أعلن السفير عماد طارق الجنابي، رئيس المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية، عن مشاركة أوروبية واسعة في فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي للاستثمار لسيدات ورجال الأعمال، المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال 2 – 7 مايو المقبل، منها دول فرنسا والصين واليونان وكوريا ومقدونيا، لبحث سبل التعاون المشترك والتبادل الاستثماري والتجاري.

وأضاف الجنابي، خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس، أنه تم توجيه خطابات للعديد من الدول الأوروبية، للتعاون معها خلال المؤتمر، وهو ما لاقى استحسانا وتفاعلا لدى الكثير منهم، وطرح العديد من الرؤى والمشروعات لطرحها خلال المؤتمر، وكذلك هناك تواصل على المستوى العربي والإفريقي، ونسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء والقارة الآسيوية والاستعانة بالخبرات الأوروبية لتحقيق أكبر استفادة في نمو اقتصاد الدول النامية.

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