«الإفريقي للاستثمار» يطلق عملة إلكترونية خلال فعاليات شرم الشيخ

كشف السفير عماد طارق الجنابي، رئيس المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية، عن إطلاق عملة إلكترونية عالمية جديدة تحت اسم الموبي دولار (mobi dollar)، وتتبناها الحكومة الكورية الجنوبية وتمت مناقشتها خلال جلسات المؤسسة المالية بالأمم المتحدة ووافقت عليها العديد من الدول، وتم الاعتراف بها في ٥١٠ مدن حول العالم ويمكن العمل في البلدان العربية والإفريقية وهي عملة معادلة بالذهب وتبلغ قيمتها ٥٦ دولارا أمريكيا.



وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، السبت، أنها ستكون أول عملة رقمية متعددة الجنسيات ترتبط بمؤشرات الإنتاج، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لبرنامج الموبي دولار توفير الأموال اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام ٢٠٣٠، وكذلك توفير أموال لدعم المشروعات والاقتصاد المصري.



وأضاف أنه تم التنسيق الكامل مع ممثلين من البنك المركزي المصري، لإنهاء الإجراءات والمناقشات المتعلقة بالعملة الجديدة، موضحًا أن الموبي دولار أصبحت وسيلة ممكنة الآن بفضل الاتفاقية الموقعة حديثا من أجل تطبيق التكنولوجيا المعلوماتية المتقدمة والمتمثلة في تكنولوجيا البلوك تشين أو سلسلة الكتل.