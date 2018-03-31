القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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السبت 31/مارس/2018 - 09:31 م

واشنطن: حصلنا على دعم مجلس الأمن لفرض عقوبات على كوريا الشمالية

نيكي هايلي
نيكي هايلي
محمد عمر
dostor.org/2112370

أعلنت نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، السبت، أن واشنطن ضمنت دعم مجلس الأمن لأكبر مجموعة عقوبات تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

وقالت هايلي، في تصريحات نقلتها وزارة الخارجية الأمريكية: "وافقت لجنة عقوبات كوريا الشمالية بالإجماع على تحديد 21 شركة شحن وفرد واحد و27 سفينة، بهدف مكافحة أنشطة التهريب البحري غير المشروعة لكوريا الشمالية للحصول على النفط وبيع الفحم، ومنع بعض الكيانات والسفن من مساعدتهم في هذه الجهود".

وأضافت أن "هذه التعيينات الجديدة قد اقتُرحت الشهر الماضي من قِبل بعثة الولايات المتحدة لتتزامن مع الإعلان عن حزمة عقوبات هي الأكبر من نوعها على الإطلاق، وهي جزء من جهود الحكومة الأمريكية المنسقة مع حلفائنا وشركائنا لمواصلة حملة الضغط القصوى على نظام كوريا الشمالية".

واعتبرت المندوبة الأمريكية أن الموافقة على هذه الحزمة من العقوبات التاريخية علامة واضحة على أن المجتمع الدولي متحد في جهوده للحفاظ على أقصى قدر من الضغط على النظام الكوري الشمالي.


وأعربت هايلي عن شكر واشنطن لأعضاء مجلس الأمن وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية على العمل مع الولايات المتحدة لمواصلة الضغط على نظام بيونج يانج.

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