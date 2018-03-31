القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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السبت 31/مارس/2018 - 09:30 م

«الناتو» يكشف عن شرطه لاستئناف التعاون مع روسيا

رئيس اللجنة العسكرية
رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو الجنرال بيتر بافل
متابعات
dostor.org/2112366

صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو الجنرال بيتر بافل، بأن استئناف التعاون بين روسيا والناتو مقترن بما اعتبره "امتثال موسكو التام" لمعايير القانون الدولي.

وقال الجنرال بافل، في حوار مع صحيفة "Aktualne" التشيكية: "نحن من جانبنا نحاول تفادي المواجهة مع روسيا، ولكن لا يمكننا تجاهل انتهاكاتها لمعايير القانون الدولي"، حسب ادعائه.

وأضاف ممثل الناتو أن الحلف مهتم بتطوير حوار بناء مع روسيا، ولكن علاقات الحلف مع موسكو تعقدت للغاية على خلفية تسميم ضابط المخابرات الروسي السابق، سيرجي سكريبال وابنته يوليا.

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