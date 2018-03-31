بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

«ستينسل» أغرب موضة لصبغ الشعر (صور)

إذا كنت مترددة من صبغ شعرك باللون الرمادي وتعتقدين أن هذا أجرأ لون، فإليك أغرب موضة جديدة لصبغ الشعر، موضة "ستينسل"، وهي موضة منتشرة من قبل لكنها بدأت في اتخاذ شكل جديد أشبه بالتاتو. وكانت تعتمد على ...