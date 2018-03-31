بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن تفاصيل مهمة فيما يتعلق بمفاوضات النادي الأهلي مع محمد إبراهيم صانع ألعاب القلعة البيضاء.
التفاصيل
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن تفاصيل مهمة فيما يتعلق بمفاوضات النادي الأهلي مع محمد إبراهيم صانع ألعاب القلعة البيضاء.
التفاصيل
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