قطاع الأعمال يدرس الاستعانة بقيادات لإدارة الشركات الخاسرة

كشف مصدرمطلع بوزارة قطاع الأعمال، أن رفض اعتماد موازنات بعض الشركات الخاسرة، كان بسبب رغبة الوزير في وضع استراتيجية واضحة تعمل علي تحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة وليس فقط تقليل الخسائر.



أضاف المصدر، رفض ذكر اسمه، أنه ستتم الاستعانة بقيادات شابة جديدة من القطاع الخاص، تكون قادرة علي وضع استراتيجية جديدة لتحويل الشركات الخاسرة إلي رابحة، مؤكدًا أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية عبر نظم المشاركة سيعمل علي تحويل الشركات الخاسرة إلي رابحة.



وأوضح أن الشركات العالمية التي تدير الفنادق الحكومية في مصر، أثبتت تجربتها بنجاح مثمر للغاية.



وأشار إلى أنه توجد العديد من الدول التي استعانت بالخبرات الأجنبية في نظم الإدارة من أجل نقل الخبرات الموجودة لديها وحققت طفرة جيدة للغاية.