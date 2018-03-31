القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
محافظات
السبت 31/مارس/2018 - 09:19 م

محافظ سوهاج يكشف خطة تطوير مصنع السماد العضوي

الدكتور أيمن عبد
الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
dostor.org/2112360

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إن خطة تطوير مصنع السماد العضوى من خلال تمويل البنك الدولى، تشمل إنشاء خطوط فرز لاستخراج المخلفات الصلبة كى يعاد تدويرها وخط فرز الإنتاج بديل الطاقة RDF ما يقرب من 25 طنا يوميًا، والذى يستخدم كوقود للصناعات الثقيلة أيضًا ماكينات تقليب لإنتاج سماد عضوى يصل إلى 30 طنا يوميًا.

وأضاف المحافظ، فى بيان له، أنه تم اليوم رفع حوالى 122 طن مخلفات ومرفوضات من مصنع السماد العضوى بالجبل الغربى، فى حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج والوحدات القروية التابعة، بمشاركة معدات، وحى غرب وحى الكوثر.

وأوضح حسام محمدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، أن الحملة المكبرة بمصنع السماد العضوى بالجبل الغربي، تتم كل فنرة لرفع المرفوضات، والمخلفات التى لا تصلح سمادًا عضويًا، بالاشتراك مع معدات حى غرب، وحى الكوثر، ومعدات الوحدات القروية بجزيرة شندويل، وتونس، وعرابة أبوالدهب، وإدفا، وأولاد عزاز، وروافع القصير، والكوامل، والصلعا، وبلصفورة، وبندار الكرمانية، وأسفرت عن رفع حوالي 122 طن مخلفات، وأن الحملة تستمر إلى غد الأحد، ويتم نقلها إلى المدفن الصحى بالجبل الغربى.

وأوضح علاء بيومى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، أن المصنع ينتج بعد مرحلة الفرز ويتم استخراج ما يقرب من 30 طنا من المفروزات الصلبة من البلاستيك، والكانز والكرتون ويتم بيعه لمصانع الأسمنت.

موضوعات متعلقة

إحالة مسئولى الوحدة المحلية لمركز أخميم إلى التحقيق (صور)

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

الآن

نجوم «على بابا»: الفيلم كوميدى اجتماعى وتصنيف «+16» ظالم

انقسام الهيئات البرلمانية حول استمرار حكومة شريف إسماعيل

البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات: خلت من الفساد والشعارات الدينية

«الوطنية للانتخابات» تتقدّم بمذكرة رسمية ضد «المصري اليوم» لـ«الأعلى للإعلام»

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

ألبومات الصور

«ستينسل» أغرب موضة لصبغ الشعر (صور)

فرنسية تصمم فساتين من الكتب (صور)

«الحب على الفلوس».. فتيات يتخلصن من ذكريات الأحبة (صور)

بالصور.. أجرأ إطلالات العارضة الألمانية «ليلي لوفاير»

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

كشكول

مستشار المفتي في جامعة عين شمس لتنفيد الفكر المتطرف

اليوم.. غلق باب التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب الدمج

"العالمية لخريجي الأزهر" تُدين عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين

بدء تلقي طلبات أعضاء "المراقبة بكنترول الثانوية العامة" غدًا

"تعليم شمال سيناء": نُقدِّر موقف "حرحور" من انتخابات الرئاسة

الأمصار

العبادي يطلع على عمليات تأمين الحدود

الحكومة التونسية تقر زيادة في أسعار المحروقات

تعرف على هوية أول جندي بريطاني يُقتل في الحرب السورية

دعوات جماهيرية للرباط في المسجد الأقصى المبارك يوم غد الأحد للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

مصر تنشئ منطقة حرة في نويبع جنوبي سيناء

منوعات

«لافتة على قصر النيل».. طريقة جديدة للاحتفال بالخطوبة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

هل يجعل العالم أكثر مرحًا؟.. مهرج يعلن ترشحه لعضوية الكونجرس

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك