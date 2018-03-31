4 مناطق صناعية جديدة بسيناء

فى إطار اهتمام الدولة بتعمير وتنمية أرض الفيروز، تقرّر تدشين مناطق صناعية بجنوب سيناء تضم المنطقة الصناعية بأبوزنيمة على مساحة 3.909 فدان وفق بيانات وزارة الاستثمار.



ففي محافظة شمال سيناء مستهدف 3 مناطق صناعية، الأولى ببئر العبد على مساحة 238 فدانا والثانية بوسط سيناء على مساحة 78.387 فدان، والثالثة المنطقة الصناعية الحرفية بالمساجد على مساحة 368 فدانا.



وفي محافظة دمياط تقام منطقتان: الأولى شطا على مساحة 331 فدانا، والثانية بدمياط الجديدة على مساحة 558 فدانا، وفي سوهاج تقام 5 مناطق الأولى، بسوهاج الجديدة على مساحة 97 فدانا والثانية بالكوثر على مساحة 2100 فدان والثالثة بالاحايوة شرق على مساحة 250 فدانا والرابعة بغرب طهطا على مساحة 912 فدانا والخامسة بغرب جرجا على مساحة 1.86 فدان.