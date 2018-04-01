كيف استفادت دينا الشربينى من علاقتها بعمرو دياب؟

أصبح زواج دينا الشربيني من الفنان الكبير عمرو دياب، محط أنظار الجميع، بعد أن ترددت أنباء عن أن الفنانة الشابة تزوجت من «الهضبة» سرًا؛ ليثير هذا الأمر الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي، حول حقيقية هذه الأنباء، خاصة بعد الإعلان عن مشاركتها بمسلسل عمرو دياب الجديد"المعجزة"، والذي كشف منتج العمل تامر مرسي، أن انضمامها للمسلسل جاء بناءً على رغبة الهضبة؛ نظرًا لرغبته في ظهورها بشكل مختلف في الأعمال، وأن تكون من نجمات الصف الأول خلال الفترة المقبلة.



ونرصد عبر السطور التالية أبرز منافع دينا الشربيني من زواجها بعمرو دياب:ـ



الشهرة

دينا الشربيني، من مواليد عام 1985، أي أن عمرها الآن 32 سنة، درست الإعلام في جامعة 6 أكتوبر، وبدأت حياتها الفنية عام 2006 بالعمل كمذيعة، لم تكن دينا الشربيني معروفة لدى الكثير من الجمهور والشعب المصري، فأصبحت بعد أنباء زواجها من الفنان الكبير عمرو دياب، محط أنظار الجميع وأصبح الجميع يتابع أخبارها؛ ليكتشف من هي دينا الشربيني التي حظت بالزواج من "الهضبة".



استحوذت على اهتمام "السوشيال ميديا"

استحوذت "دينا" على اهتمام "السوشيال ميديا"، بعد هذا أنباء الزواج بـ"الهضبة"، وباتت أخبارها تستحوذ على أهمية كبيرة لدى متابعي "فيس بوك" و"تويتر""، وإذا كانت نجومية عمرو دياب ومشواره الفني الطويل لا يحتاجان بالطبع إلى مقدمة، فإن كثيرين باتوا يتساءلون من هي دينا الشربيني؟ وكيف دخلت الوسط الفني؟ وماذا عن محطاتها الفنية المهمة؟.



محطة أنظار الصحفيين والاعلاميين

بعد زواجها من عمر دياب، أصبحت محط أنظار جميع الصحفيين والإعلاميين في مختلف القنوات الفضائية.



ارتفاع أجورها في الأعمال الفنية

ارتفع أجر الفنانة دينا الشربيني، في المسلسلات والأفلام بطريقة كبيرة، بعد ارتباطها بالفنان الكبير عمرو دياب، فأصبحت تتقاضى أضعاف ما كانت تتقاضاه في السابق، حيث ارتبط أسمها بالفنان عمرو دياب.



بطولة مطلقة في الأعمال الفنية

أصبحت لها بطولة مطلقة في بعض الأفلام والمسلسلات بعد تدخل الفنان عمرودياب بنفسه، والتوسط لها لدى المنتجين.



مساعدتها في الأعمال الفنية

على الرغم من الاستعانة بها في الأعمال كدور ثانٍ، فإن هذا العام سيكون لها مسلسل خاص بها، حيث كشف مقربون من المنتج تامر مرسي منتج مسلسل "الشهرة"، عن أن مشاركتها في هذا المسلسل كانت بناءً على رغبة "الهضبة"؛ نظرًا لرغبته في ظهورها بشكل مختلف في الأعمال الفنية المقبلة.