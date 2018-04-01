القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟
03:33 ص

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا
12:43 ص

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
فن
الأحد 01/أبريل/2018 - 04:45 ص

كيف استفادت دينا الشربينى من علاقتها بعمرو دياب؟

دينا الشربيني وعمرو
دينا الشربيني وعمرو دياب
إسلام أبو المجد
dostor.org/2112356

أصبح زواج دينا الشربيني من الفنان الكبير عمرو دياب، محط أنظار الجميع، بعد أن ترددت أنباء عن أن الفنانة الشابة تزوجت من «الهضبة» سرًا؛ ليثير هذا الأمر الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي، حول حقيقية هذه الأنباء، خاصة بعد الإعلان عن مشاركتها بمسلسل عمرو دياب الجديد"المعجزة"، والذي كشف منتج العمل تامر مرسي، أن انضمامها للمسلسل جاء بناءً على رغبة الهضبة؛ نظرًا لرغبته في ظهورها بشكل مختلف في الأعمال، وأن تكون من نجمات الصف الأول خلال الفترة المقبلة.

ونرصد عبر السطور التالية أبرز منافع دينا الشربيني من زواجها بعمرو دياب:ـ

الشهرة
دينا الشربيني، من مواليد عام 1985، أي أن عمرها الآن 32 سنة، درست الإعلام في جامعة 6 أكتوبر، وبدأت حياتها الفنية عام 2006 بالعمل كمذيعة، لم تكن دينا الشربيني معروفة لدى الكثير من الجمهور والشعب المصري، فأصبحت بعد أنباء زواجها من الفنان الكبير عمرو دياب، محط أنظار الجميع وأصبح الجميع يتابع أخبارها؛ ليكتشف من هي دينا الشربيني التي حظت بالزواج من "الهضبة".

استحوذت على اهتمام "السوشيال ميديا"
استحوذت "دينا" على اهتمام "السوشيال ميديا"، بعد هذا أنباء الزواج بـ"الهضبة"، وباتت أخبارها تستحوذ على أهمية كبيرة لدى متابعي "فيس بوك" و"تويتر""، وإذا كانت نجومية عمرو دياب ومشواره الفني الطويل لا يحتاجان بالطبع إلى مقدمة، فإن كثيرين باتوا يتساءلون من هي دينا الشربيني؟ وكيف دخلت الوسط الفني؟ وماذا عن محطاتها الفنية المهمة؟.

محطة أنظار الصحفيين والاعلاميين
بعد زواجها من عمر دياب، أصبحت محط أنظار جميع الصحفيين والإعلاميين في مختلف القنوات الفضائية.

ارتفاع أجورها في الأعمال الفنية
ارتفع أجر الفنانة دينا الشربيني، في المسلسلات والأفلام بطريقة كبيرة، بعد ارتباطها بالفنان الكبير عمرو دياب، فأصبحت تتقاضى أضعاف ما كانت تتقاضاه في السابق، حيث ارتبط أسمها بالفنان عمرو دياب.

بطولة مطلقة في الأعمال الفنية
أصبحت لها بطولة مطلقة في بعض الأفلام والمسلسلات بعد تدخل الفنان عمرودياب بنفسه، والتوسط لها لدى المنتجين.

مساعدتها في الأعمال الفنية
على الرغم من الاستعانة بها في الأعمال كدور ثانٍ، فإن هذا العام سيكون لها مسلسل خاص بها، حيث كشف مقربون من المنتج تامر مرسي منتج مسلسل "الشهرة"، عن أن مشاركتها في هذا المسلسل كانت بناءً على رغبة "الهضبة"؛ نظرًا لرغبته في ظهورها بشكل مختلف في الأعمال الفنية المقبلة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 8 ساعات

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

منذ حوالي 8 ساعات

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق

منذ يوم

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

منذ يومين

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»

منذ 3 أيام

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء

الآن

الكويت تقدم بيانًا لمجلس الأمن بشأن غزة.. ودولة مجهولة تعرقله

«الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة «الرئاسية» الاثنين

خاص بالفيديو.. كلمة تامر حسني للشعب السعودي في حفل جدة

«مسرح السعودية».. إنتاج لبناني وتنفيذ مصري برعاية المملكة

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

كيف استفادت دينا الشربينى من علاقتها بعمرو دياب؟

ألبومات الصور

«ستينسل» أغرب موضة لصبغ الشعر (صور)

فرنسية تصمم فساتين من الكتب (صور)

«الحب على الفلوس».. فتيات يتخلصن من ذكريات الأحبة (صور)

بالصور.. أجرأ إطلالات العارضة الألمانية «ليلي لوفاير»

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

كيف استفادت دينا الشربينى من علاقتها بعمرو دياب؟

كشكول

مستشار المفتي في جامعة عين شمس لتفنيد الفكر المتطرف

اليوم.. غلق باب التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب الدمج

"العالمية لخريجي الأزهر" تُدين عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين

بدء تلقي طلبات أعضاء "المراقبة بكنترول الثانوية العامة" غدًا

"تعليم شمال سيناء": نُقدِّر موقف "حرحور" من انتخابات الرئاسة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إصابة 14 شرطيًا في ألبانيا بعد احتجاجات على الحدود مع كوسوفو

سياسية كردية: أردوغان يحتل شمال سوريا دون ردع

قيادي في فتح لـ«الأمصار»: واشنطن تشجع إسرائيل على جرائمها

منوعات

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا

«سفراء».. فريق عمل تطوعى يحارب الفقر والمرض (صور)

«زى النهاردة».. الذكرى الـ42 لإنشاء شركة أبل

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك