7 مناطق صناعية جديدة ببني سويف

إليكِ.. طريقة ارتداء «التربون» (صور)

«التربون» من أهم الإكسسوارات التي تغير شكل الملابس تماما، ابتداء من «تي شيرت» أبيض، مرورا بالملابس الكاجوال وحتى ملابس السهرة، رغم أنه في الأصل خاص بغير المحجبات، إلا أنه أصبح شائعا، لكنه في الأساس ...