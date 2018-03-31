7 مناطق صناعية جديدة ببني سويف
كشفت تقارير صادرة عن وزارة الاستثمار استهداف إقامة وتوسعة 7 مناطق صناعية جديدة ببني سويف على رأسها لأولى الصناعية للصناعات الثقيلة والملوثة ودخول المرافق فيها يكون على نفقة المستثمر على مساحة 6.429 فدان والمنطقة الصناعية ببياض العرب على مساحة 636 فدان والصناعية بكوم أبو راضي على مساحة 799 فدان وجبل غراب بمساحة 161.3 فدان والصناعية بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 126 فدان والصناعية 2 على مساحة 3.571 فدان والصناعية 3 على مساحة 2976 فدان والصناعية 4 على مساحة 2.857 فدان.