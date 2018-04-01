اليوم.. انعقاد الجمعية العمومية لنقابة العاملين بالنقل البحرى

تعقد النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، جمعيتها العمومية، اليوم الأحد، بنادي الفتح للقوات المسلحة بالإسكندرية.





وقال الدكتور حسام مصطفى، رئيس النقابة العامة، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المؤتمر يأتي تعبيرًا عن الملحمة الوطنية بين العمال والقوات المسلحة، واحتفالاً بالمشهد الانتخابي الكبير الذي رد على صاحب كل دعوة تخريب لهذا الوطن، مضيفاً: «سيتم بحث خطة مساهمة العمال في تنمية مشروعات قناة السويس، وضع آلية جديدة للعمل والتشغيل للهيئات، خلال المرحلة المقبلة، تؤكد على المشاركة الايجابية للعاملين الذين ساهموا في انشاء قناة السويس والمواني الجديدة لكي يؤدون واجبهم في استكمال المشروعات بالقناة».





وأوضح أنه سيتم مناقشة رؤية ممثلو العمال في تطوير تشريعات ولوائح نظم العمل بالهيئات والموانيء غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017.





ومن جانبه، قال صلاح القزاز، أمين صندوق النقابة العامة، إن المؤتمر سيناقش قواعد وشروط الترشيح للمنظمات النقابية العمالية وإقرار اللوائح المالية والإدارية للنقابة العامة، ولجانها النقابية الستون؛ تمهيدًا لإجراء الانتخابات، وفقاً للقانون الجديد منتصف مايو المقبل، والتي تشمل انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة الشركات.



