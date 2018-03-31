مصطفى عاطف: سعيد بتجربة ألبوم «كأني معاك»

قال المنشد الشاب، مصطفى عاطف، إنه سعيد بتجربة ألبوم "كأني معاك"- الثانية له- وذلك على الرغم من أنها أخذت وقتا تخطى العامين ونصف العام.



وأوضح أن الألبوم استلزم فترة طويلة من التحضيرات مع فريق عمل محترف، من "الشعراء والملحنين والموزعين ومهندسى الصوت" حيث يعتبره شرفا كبيرا أن يتعاون مع هذا الفريق الكبير، وعلى رأسهم الشعراء "جمال الخولى ومحمد إبراهيم وعمر المصرى"، والملحنان "مدين ونورى عيظ"، والموزعان "هانى يعقوب وأحمد عادل"، ومن مهندسى الصوت "هانى محروس ومصطفى رؤوف".

