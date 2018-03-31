القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
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الثقافة
السبت 31/مارس/2018 - 08:46 م

الاثنين.. «ثقافة جنوب سيناء» تحتفل بالفائزين بمسابقة كاتب ورسام

الاثنين.. «ثقافة
زياد القلشى
dostor.org/2112332

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقصر ثقافة طور سيناء، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة، ضمن خطة الأنشطة التوعوية بفرع ثقافة جنوب سيناء.

تضمنت الفعاليات؛ عقد بروفات لـ"مسرح العرائس، وفرقة كورال أطفال قصر الطور"؛ استعدادًا لحفل مديرية الثقافة- بعد غدٍ، الاثنين- للاحتفال بالفائزين في مسابقة "كاتب ورسام".

فى سياق متصل، عقد نادى أدب الطفل، اللقاء الأسبوعى للمواهب الأدبية الصغيرة، والذي تضمن الاستماع لما كتبه أصحاب المواهب من قصص وشعر.

كما أقام قسم المواهب بالقصر، ورشته الأسبوعية لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية، وذلك للمدرب الفنان التشكيلى محمد إسماعيل.

الاثنين.. «ثقافة جنوب سيناء» تحتفل بالفائزين بمسابقة كاتب ورسام
الاثنين.. «ثقافة جنوب سيناء» تحتفل بالفائزين بمسابقة كاتب ورسام
الاثنين.. «ثقافة جنوب سيناء» تحتفل بالفائزين بمسابقة كاتب ورسام
الاثنين.. «ثقافة جنوب سيناء» تحتفل بالفائزين بمسابقة كاتب ورسام
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