الاثنين.. «ثقافة جنوب سيناء» تحتفل بالفائزين بمسابقة كاتب ورسام

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقصر ثقافة طور سيناء، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة، ضمن خطة الأنشطة التوعوية بفرع ثقافة جنوب سيناء.



تضمنت الفعاليات؛ عقد بروفات لـ"مسرح العرائس، وفرقة كورال أطفال قصر الطور"؛ استعدادًا لحفل مديرية الثقافة- بعد غدٍ، الاثنين- للاحتفال بالفائزين في مسابقة "كاتب ورسام".



فى سياق متصل، عقد نادى أدب الطفل، اللقاء الأسبوعى للمواهب الأدبية الصغيرة، والذي تضمن الاستماع لما كتبه أصحاب المواهب من قصص وشعر.



كما أقام قسم المواهب بالقصر، ورشته الأسبوعية لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية، وذلك للمدرب الفنان التشكيلى محمد إسماعيل.