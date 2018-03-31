القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
محافظات
السبت 31/مارس/2018 - 08:45 م

مصطفى الفقي: التاريخ لم يذكر أي اشتباك بين مصر وفلسطين

مصطفى الفقي،
مصطفى الفقي،
أحمد عاشور
dostor.org/2112329

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الجيش المصري الوحيد الذي لم يشتبك أو يصطدم مع الشعب الفلسطيني عبر التاريخ، مضيفًا أن الشعب المصري يعتبر القضية الفلسطينية  شأنًا مصريًا داخليًا.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني سوف يحصل على حقوقهِ، وأن القضية الفلسطينية تكتسب يوما أصدقاء جددا، مستنكرا أفعال الاحتلال الإسرائيلى من اعتداءات في ذكرى الاحتفال بيوم الأرض.

جاء ذلك خلال الحفل الذى نظمته القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني، وهو يوم يحييه الفلسطينيون في 30 مارس من كل عام، وتعود أحداث ذكرى يوم الأرض فى عام 1976 بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكية الخاصة، أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانية فلسطينية، وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب.

وفى بداية اللقاء وقف الحضور دقيقة حدادا، وتخليدا لذكرى شهداء الأمة العربية، عقب السلام الجمهورى لكلا البلدين المصرى والفلسطيني.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، ورئيس أركان حرب المنطقة الشمالية ممثلا عن اللواء على عادل عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من السفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية، والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية.

ads
موضوعات متعلقة

31 مارس.. معرض الإسكندرية للكتاب يحتفل بـ«يوم الأرض»

إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة

اليوم.. معرض الإسكندرية للكتاب يحتفل بـ«يوم الأرض»

«سلطان» و«الفقى» يفتتحان معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين

منذ 5 أيام

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»

منذ 5 أيام

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

منذ 5 أيام

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

منذ 6 أيام

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات في البحيرة

منذ أقل من شهر

بالصور.. مؤتمر جماهيرى لعائلات «السيسي» بالغربية لدعم الرئيس في الانتخابات

الآن

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

أبوشقة بعد فوزه برئاسة «الوفد»: لمّ الشمل من أولوياتى.. ولا لتبرعات رجال الأعمال

عاجل.. اجتماع طارئ لـ«الغد» بعد النصب على أعضاء حملة موسى

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

ألبومات الصور

بالصور.. أجرأ إطلالات العارضة الألمانية «ليلي لوفاير»

إليكِ.. طريقة ارتداء «التربون» (صور)

البدرشين تحتفل بالعيد القومى لمحافظة الجيزة

290 خريجًا بصيدلة كفرالشيخ في الملتقى الأول للتوظيف

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

كشكول

"العالمية لخريجي الأزهر" تُدين عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين

بدء تلقي طلبات أعضاء "المراقبة بكنترول الثانوية العامة" غدًا

"تعليم شمال سيناء": نُقدِّر موقف "حرحور" من انتخابات الرئاسة

جامعة عين شمس: كتيب عن لوائح الدراسات العليا وحل المشكلات

"برس": "كامل للاقتصاد الإسلامي" مركز بحثي فقط ولا يمنح الماجستير

الأمصار

«محمد صلاح» يواصل محاربته للمخدرات بإعلان جديد

حبس ممول لملاعب كأس العالم في روسيا بتهم تتعلق بالإختلاس

«بيل» يقود ريال مدريد للفوز على لاس بالماس

الطيران الحربي السوري يستهدف جبل الأكراد

إسم عهد التميمي على شارع السفارة الإسرائيلية بهولندا

منوعات

«لافتة على قصر النيل».. طريقة جديدة للاحتفال بالخطوبة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

هل يجعل العالم أكثر مرحًا؟.. مهرج يعلن ترشحه لعضوية الكونجرس

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك