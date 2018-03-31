مصطفى الفقي: التاريخ لم يذكر أي اشتباك بين مصر وفلسطين

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الجيش المصري الوحيد الذي لم يشتبك أو يصطدم مع الشعب الفلسطيني عبر التاريخ، مضيفًا أن الشعب المصري يعتبر القضية الفلسطينية شأنًا مصريًا داخليًا.





وأضاف أن الشعب الفلسطيني سوف يحصل على حقوقهِ، وأن القضية الفلسطينية تكتسب يوما أصدقاء جددا، مستنكرا أفعال الاحتلال الإسرائيلى من اعتداءات في ذكرى الاحتفال بيوم الأرض.



جاء ذلك خلال الحفل الذى نظمته القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني، وهو يوم يحييه الفلسطينيون في 30 مارس من كل عام، وتعود أحداث ذكرى يوم الأرض فى عام 1976 بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكية الخاصة، أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانية فلسطينية، وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب.



وفى بداية اللقاء وقف الحضور دقيقة حدادا، وتخليدا لذكرى شهداء الأمة العربية، عقب السلام الجمهورى لكلا البلدين المصرى والفلسطيني.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، ورئيس أركان حرب المنطقة الشمالية ممثلا عن اللواء على عادل عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من السفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية، والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية.