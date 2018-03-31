محافظ سوهاج: لم ندخر جهدًا لدعم ممارسة ذوي الإعاقة للرياضة

أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، أن أجهزة المحافظة لم تدخر أى جهد لدعم ممارسة الرياضة لأبنائنا المكفوفين وذوى الإعاقة من أبناء المحافظة.



وقال عبدالمنعم إن هؤلاء الرياضيين يبذلون قصارى جهدهم حتى يتمكنوا من التفوق على إعاقتهم لإثبات حقهم فى ممارسة الحياة بشكل طبيعى، وذلك فى إطار مبادرة سوهاج صديقة لذوى الإعاقة.



وأوضح كمال أبوضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، فى بيان للمحافظة، أنه تمت زيارة وفد من الاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين للمحافظة خلال هذا الأسبوع برئاسة ياسر عبيد، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور أشرف صفوت، أمين صندوق الاتحاد، وأحمد أبوالوفا، عضو مجلس إدارة، لتفقد المنشآت الرياضية لإقامة بطولة للمكفوفين والتعاون مع مديرية الشباب ومسئولى الإعاقة لنشر ألعاب المكفوفين ومساهمة الاتحاد فى توفير أجهزة الألعاب الخاصة بهم.