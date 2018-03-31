طفل أمريكي يقتني قطة تشبه حالة عينيه النادرة (صور)

اقتنى طفل أمريكي قطة تشبه حالة عينيه النادرة، حيث ولد بظاهرة نادرة وهي اختلاف لون العينين، فواحدة زرقاء والأخرى بنية.



وتبنى الطفل مادن همفريز، ويبلغ من العمر 7 سنوات قطة سماها " قمر"، تشبه حالته، حيث تمتلك عين لونها أزرق والأخرى بنية مثله تماما، وذلك حسب ما نقلت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الامريكية.



وقالت الشبكة إن الطفل الذي يعيش في ولاية أوكلاهوما شعر براحة كبيرة بعد وجود هذه القطة التي تشبهه، حيث يتعرض لمضايقات من أقرانه بسبب اختلاف لون عينيه.



وأوضحت كريستينا أم الطفل هامفريز أن زملاء الدراسة لابنها طالما سخروا من حالته وهي نادرة تتسبب في أن تكون قزحية العين متعددة الألوان، وتؤثر على 1% فقط من سكان العالم.



وأشارت الأم إلى أنها حينما اكتشفت ما يتعرض له صغيرها من مضايقات قررت اتخاذ فعل قوي تجاه هذا الأمر، إلى أن عثرت على القطة "قمر" وقامت باقتنائها من أجل ابنها لدعمه نفسيا.