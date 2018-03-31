7 مناطق صناعية جديدة بالقليوبية والمنوفية والمنيا

أكدت وزارة الاستثمار، في تقرير حصلت «الدستور» على نسخة منه، تحت عنوان "استكشف الخطط الاستثمارية" ووجود خطة لإقامة مناطق صناعية ضمت محافظة القليوبية 3 مناطق، الأولى الصناعية للمسابك وحوض الزهار على مساحة 142 فدانا ومنطقة الشروق الصناعية بأبوزعبل بمساحة 137 فدانا والمنطقة الصناعية بالعركشة على مساحة 638 فدانا.



في المنوفية، تضمنت المنطقة الصناعية بالسادات وتتخصص في الصناعات الغذائية والكيميائية والورق والهندسية والغزل والنسيج ومواد البناء على مساحة 15 ألف فدان، أما محافظة المنيا فتضم 3 مناطق الصناعية بالمنيا الجديدة على مساحة 69 فدانا والصناعية بالمطاهرة شرق النيل وامتدادها لصناعات الغذائية والخشبية والمنسوجات والملابس والكيماوية والورقي والمعدني على مساحة 2215 فدانا، والصناعية بوادي سريريه على مساحة 22.676 فدان