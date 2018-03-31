البحث عن خلاص.. المسيحيون يدخلون «أسبوع الآلام»

«الجالس فوق الشاروبيم، راكبًا على جحشٍ بمجد عظيم، اليوم ظَهر فى أوروشليم».. ترنيمة كنسية تعبر عن احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بـ«أحد الشعانين»، الذى يطلق عليه المصريون «أحد السعف»، وشهد- تاريخيا- دخول السيد المسيح مدينة القدس.



«أحد السعف»- الذى يحل اليوم- يأتى سنويا بعد «الصوم الكبير» الذى يتواصل لمدة ٥٥ يومًا، ويدخل الأقباط به مناسبتهم الكبرى «أسبوع الآلام»، إحياء لذكرى خروج أهالى «أورشليم» لاستقبال المسيح بـ«السعف»، دلالة على الانتصار، وهتفوا له «خلِّصنا خلّصنا».



ويفترش باعة الورد والسعف والجريد الأخضر الأرصفة أمام أبواب الكنائس، حيث يتزاحم عليهم الزوار الذين يشترون منهم كل هذا، إحياءً لهذه الذكرى البارزة التى تنتهى تاريخيا بواقعة الصلب الأليمة للمسيح، وانتحار تلميذه الخائن يهوذا.



«الدستور» تحتفل مع الأقباط بهذه المناسبة، سواء فى «بهجة» يوم السعف والانتصار، أو فى «زهد» أسبوع الآلام.





شراء السعف السبت.. قراءة الأناجيل الأربعة فى الكنيسة.. وصلاة تعلن بداية تذكر أوجاع المسيح





بداية من السبت السابق مباشرة على «أحد الشعانين»، يشترى الأقباط السعف، ويصنعون منه أشكالًا جميلة على هيئة صلبان وأساور وخواتم وتيجان، وكذلك أشكال الحمار أو الجمل أو عُش النمل، و«مجدولة القربانة»، ثم يذهبون مبكرا إلى الكنيسة، حاملين كل هذا معهم فى أجواء مبهجة.

وسُميت المناسبة بـ«أحد الشعانين»، لأن كلمة «شعانين» هى تحريف للكلمة العبرية «هوشعنا» أو «خلصنا»، وذلك من وحى استقبال أهالى بيت المقدس المسيح راكبًا على حمار بهتاف «خلصنا خلصنا».

ودينيا، يعنى «أحد السعف» فى المسيحية آخر يوم أحد فى «الصوم الكبير» عند الأقباط، وأول يوم فى جمعة الآلام، استنادا إلى تاريخ اليوم الذى دخل فيه المسيح القدس راكبًا حمارًا، تحقيقًا لنبوءة زكريا بن برخيا. وكان استعمال الحمير مقتصرًا فى المجتمع اليهودى آنذاك على طبقة الملوك والكهنة، وخرج أهل المدينة فى استقباله بسعف النخل لتظلله من أشعة الشمس، وذلك للاحتفال بعيد الفصح.

حينها، كان سعف النخيل علامة على الانتصار، لذلك فرش الناس ثيابهم على الأرض وأخذوا يهتفون- حسب رواية العهد الجديد-: «هوشعنا»، بمعنى «خلصنا»، أى أنهم يريدون الخلاص من الخطيئة، تحقيقًا لرسالة المسيح القائمة على سر الفداء، ومن هنا أصبحت المناسبة سنوية لكل للأقباط.

وعلى مستوى الطقوس فى هذا اليوم، يُصلى «أحد الشعانين» بالقداس العادى، ويُستخدم اللحن «الفرايحى»، ثم تُرفع صلوات بخور باكر، مع ما يعرف بـ«دورة الصليب»، وأثناء ذلك تُقرأ فصول الأناجيل الأربعة فى زوايا الكنيسة الأربع وأرجائها، وبهذا العمل يُعلن انتشار الأناجيل فى أرجاء المسكونة.

وقداس «الشعانين» هو الوحيد فى العام الذى تقرأ فيه الأناجيل الأربعة، وذلك لأن واقعة دخول السيد المسيح أورشليم ذكرها الإنجيليون الأربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا.

وفى نهاية القداس، يُصلَّى طقس التجنيز العام، وهو أحد طقوس أسبوع الآلام، والذى لا تصلى فيه الكنائس على المنتقلين بداية من «أحد الشعانين» إلى الجمعة العظيمة، ولكنها تصلى بصلوات «أسبوع البصخة المقدسة»، ليوجه الجميع مشاعرهم نحو آلام المسيح فى هذا الأسبوع.

وينتهى اليوم بتغيير ستار الهيكل إلى اللون الأسود، لتكتسى الكنيسة بالسواد إيذانا بأسبوع الآلام، ثم تبدأ «البصخة المقدسة» مساء الأحد، وتستمر حتى يوم «الجمعة الحزينة»، وتُتلى التسابيح والصلوات بالألحان الحزينة، ويعقبها «سبت النور»، وبعده «أحد القيامة» للاحتفال بالعيد.

وفى القدس، يصلى زوار المدينة أو الحجاج الأقباط صلوات قداس «أحد الشعانين» فى كنيسة القيامة، ويحضرون زفة الشعانين، ثم يزورون حقل الرعاة فى بيت ساحور، ويمرون بقبر راحيل، زوجة يعقوب، وبعدها تتوجه الوفود إلى بيت لحم لزيارة مغارة الحليب، ومنها إلى كنيستى المهد ويوحنا المعمدان.





لا عصائر أو مثلجات أو فاكهة.. تدخين سيجارتين يوميًا.. خلع الملابس الملونة.. والمقابلات بلا مصافحة أو قُبل



ترفض الكنائس المصرية بمختلف مذاهبها، الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، فكرة المنع الجبرى للصائمين، بحكم النص الإنجيلى الوارد فى رسالة بولس رسول المسيح إلى بلدة كولوسى: «فَلاَ يَحْكُمْ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ فِى أَكْل أَوْ شُرْبٍ، أَوْ مِنْ جِهَةِ عِيدٍ أَوْ هِلال أَوْ سَبْتٍ»، وهو ما أكده الأنبا إسحق، أسقف عام الفيوم، فى وقت سابق لـ«الدستور»، بقوله: «الأقباط فى مصر يمارسون الصوم حبًا فى الله، وليس جبرًا». برغم ذلك، هناك مواسم تقتضى الامتناع عن عدة أشياء، ودون ذلك لا يُحسب الفرد مُشاركًا بها- بحكم العادة.

على رأس تلك المواسم، «أسبوع الآلام»، الذى يمتنع الأقباط فيه عن عدة أشياء بحسب تأكيدات قيادات الكنيسة فى عدة مناسبات، منها المأكل والمشرب. ويتعمد الأقباط فى هذا الأسبوع زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعى، فبدلا من أن ينقطع الصائمون عن المأكل والمشرب من الثانية عشرة مساءً حتى الرابعة عصرًا، تمتد تلك المدة إلى ٦ أو ٧ مساءً، لتقتصر مدة تناول الطعام والشراب خلال أسبوع الآلام على ٥ إلى ٦ ساعات فقط، مع مراعاة أن ذلك أمر اختيارى، لأن الفترة قد تمتد إلى ما هو أكثر من ذلك عند الرهبان المعتكفين فى أديرتهم.

وينقطع الأقباط أيضًا عن المأكولات والمشروبات الترفيهية أو الروحية، مثل العصائر والمثلجات والمسليات والفاكهة بكل أنواعها، أو كل ما يحتاجه الجسد من أمور غير أساسية. ومثال على ذلك، يقتصر مأكل ومشرب بعض الزاهدين من الرهبان وأقباط المدن على الماء والخبز والملح، بينما يعتمد الأقباط بشكل عام فى يوم «الجمعة العظيمة» على الطعام القليل من الفول والطعمية. التدخين هو الممنوع الآخر فى «أسبوع الآلام»، إذ ينقطع عدد كبير جدًا من الأقباط عن السجائر بشكل غير كامل، أى أنهم يدخنون مرة أو اثنتين على مدار اليوم، ويخضع هذا إلى قدرة كل منهم، ورغبتهم فى إرضاء الله، فى الأسبوع «الأمثل» لذلك. مايكل بقطر، شاب ثلاثينى، متزوج وأب لابنتين، وأرثوذكسى من شبرا مصر، يؤمن بأن «أسبوع الآلام» فرصة يمنحها الله له لإرضائه ولتقديم توبة عن كل ما لا يُرضيه، بكل الأشكال والأنواع.

ويقول «مايكل»: «أحاول الانقطاع عن التدخين، فبعد أن كنت أدخن علبة سجائر يوميا، تظل معى العلبة حاليا طيلة الأسبوع، بواقع سيجارة أو اثنتين فى اليوم الواحد، وأنقطع تماما يوم الجمعة العظيمة».

اجتماعيا، هناك ممنوعات أيضا للأقباط فى هذا الأسبوع، إذ ينقطعون عن الزيارات العائلية وجلسات التسامر واللهو والرحلات الترفيهية، وتقتصر أماكنهم المُتاحة على المنزل والكنيسة والعمل، كى يتفرغوا تماما للعبادة والصلاة والتأمل فى قصة حياة السيد المسيح ووصاياه وتعاليمه.

هانى لويس، ٢٩ سنة، شمّاس إكليريكى ودارس لعلوم اللاهوت، يستشهد بمحاضرات للبابا شنودة الراحل، ويقول إن الإنسان الذى لم يتمكن من السيطرة على عاداته وشهواته خلال تلك الفترة سيكون من الصعب عليه إتمام ذلك فى بقية أيام السنة.

لكن «لويس» يلفت إلى نقطة مهمة، وهى أن الكنيسة لا تمنع الزيارات العائلية، وإنما الأقباط يفضلون جلسات الوحدة والهدوء ومحاسبة النفس والتخطيط لغد أفضل يرضى عنه الله. ويوضح أكثر: «انقطاع الزيارات الودية لا يعنى الجحود بين الأقباط، بل رغبة فى الاختلاء بالله ليس إلا، لأنه فى حالة احتياج أحد للمساعدة فعلى أى قبطى أن يمد يد العون فورًا، بحسب تعاليم السيد المسيح فى مثل السامرى الصالح».

بالنسبة للأزياء، تختلف ملابس الأقباط فى ذلك الأسبوع من منطقة إلى أخرى. على سبيل المثال، يمتنع من هم فى قرى الصعيد عن ارتداء الملوّن تماما، خصوصا السيدات، اللواتى يتشحن بالسواد فى المنزل أو خارجه، وهو تقليد موروث شعبيا فى حالات الوفاة.

لكن هناك سبب آخر لهذه الملابس السوداء، وهو أن الكنيسة تعلق الستائر السوداء دليلا على الحزن فى الأحداث المؤلمة التى تعرض لها المسيح، بحسب المعتقد الإيمانى لدى المسيحيين فى مصر والعالم.

أخيرا، ومن ناحية المعاملات، فإن المنع الوحيد بتعليمات من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هو «المصافحة»، خصوصا التى يصحبها التقبيل بين الأقباط وبعضهم البعض فى الفترة المنحصرة بين يوم الأربعاء فى «أسبوع الآلام» وحتى قداس عيد القيامة المجيد، وذلك لعدم التمثل بقبلة يهوذا الإسخريوطى، تلميذ المسيح المقرب، الذى باعه نظير ٣٠ من الفضة لليهود والرومان، وفقا للإيمان المسيحى.

لذلك، يرحب الأقباط ببعضهم البعض من بعيد، دون مصافحة أو تقبيل، كما يمتنعون عن تقبيل اليد كما هو متبع فى الأيام العادية، ثم يعودون لطبيعة معاملاتهم بعد قداس عيد القيامة مباشرة.



سبت لعازر



هو اليوم الذى أقام فيه السيد المسيح معجزة إقامة لـ«لعازر» صديقه المُقرب بعد أن مات ٤ أيام، وتاريخيًا يقابل تلك المرحلة يوم ٩ نيسان حسب التقويم العبرى، وتكتفى الكنيسة بإحياء تلك المرحلة بالقداس الإلهى الذى يُقام عادة فى الخامسة صباحًا.



أحد الشعانين





يُطلق عليه أيضًا «أحد السعف»، و«يوم الفحص»، ويقابل هذا اليوم ١٠ نيسان حسب التقويم العبرى، ويوافق ذكرى دخول المسيح مدينة «أورشليم»، بجانب بكائه على المدينة بخارجها، ثم عودته للمبيت فى «بيت عنيا».







إثنين التينة الملعونة



يحمل أيضًا اسم «يوم السلطان»، ويوافق ذكرى لعن المسيح شجرة التينة الخادعة، والتى كانت من الخارج مزدانة بالأوراق والأزهار، ومن الداخل فارغة ولا تحظى بثمر مثل الإنسان «المُرائى»، وهى الواقعة بالقرب من «أورشليم»، فضلًا عن ذكرى تطهير المسيح للهيكل وطرده الباعة الجائلين به، ثم العودة والمبيت فى «بيت عنيا».



ثلاثاء حماة بطرس



يطلق عليه أيضًا «يوم التعاليم الأخيرة» و«يوم الصدام»، ويوافق ١٢ نيسان فى التقويم العبرى، لإحياء ذكرى سؤال كهنة وأعضاء مجمع السنهدريم اليهودى للمسيح عن مصدر سلطاته، والأمثلة التى قالها المسيح لرؤساء الكهنة لتوضيح الحقائق الإيمانية لهم ولنهرهم فى الوقت نفسه عن المغالطات التى يقومون بها.









أربعاء يهوذا



يطلق عليه «يوم التآمر» أو الخيانة، ويوافق ١٣ نيسان فى التقويم العبرى، وهى مرحلة اعتكاف السيد المسيح فى «بيت عنيا» طوال اليوم، واشتملت على سكب الطيب على رأسه فى وليمة سمعان الأبرص، وخيانة «يهوذا» بنهاية اليوم.



خميس العهد



يطلق عليه «يوم الوداع»، ويوافق إعداد وإتمام الفصح الأخير للمسيح على الأرض، وتحذيراته لتلميذه الخائن يهوذا الإسخريوطى، وغسله أرجل تلاميذه، وتأسيسه سر الإفخارستيا، وتعاليمه لبطرس والتلاميذ، والتسبيح، ووداعه تلاميذه، وصلاته فى البستان، والقبض عليه.



الجمعة العظيمة



اليوم السابع من «أسبوع الآلام»، وهى وفقًا للعقيدة المسيحية يوم صلب ودفن المسيح، والذى يسبق عيد القيامة المجيد، وتستمر صلوات الكنيسة طوال اليوم دون توقف، ويرتدى الشمامسة الزى الجنائزى ويرددون الألحان الحزينة.

