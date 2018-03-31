12 منطقة صناعية جديدة بالقاهرة والفيوم

أكدت وزارة الاستثمار، في تقرير حصل «الدستور» على نسخة منه، تحت عنوان "استكشف الخطط الاستثمارية" وجود خطة لإقامة مناطق صناعية بـ3 محافظات تضم محافظة الفيوم 4 مناطق منها، الأولى بشمال الفيوم على مساحة 7872 فدانا، والثانية بكوم أوشيم على مساحة 1.153 فدان، والثالثة الصناعية بالفيوم الجديدة على مساحة 84 فدانا، والممنطقة الصناعية بقوته على مساحة 2000 فدان.



وتضم محافظة القاهرة 8 مناطق الأولى بالروبيكي على مساحة 533 فدانا، والثانية بشق الثعبان بطرة على مساحة 1000 فدان والثالثة بجوار سوق العبور على مساحة 110 أفدنة والرابعة بالقطامية على مساحة 83 فدانا، والصناعية بالقاهرة الجديدة على مساحة 1090 فدانا قائمة حاليًا وجنوب حلوان على مساحة 15 فدانا و15 مايو على مساحة 371 فدانا والمنطقة الصناعية ببدر على مساحة 2.316 فدان.