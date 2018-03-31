«صدمة لعشّاق ديانا».. هذا هو قاتل الأميرة

عادت الأميرة ديانا للساحة من جديد بسبب تصريحات العميل البريطاني المخابراتي جون هوبكنز، حيث قال: لقد عرفت ديانا الكثير من الأسرار، وكان لديها ضغينة كبيرة وكانت ستنشر علنًا كل شىء، وقيل لي إنها يجب أن تموت وتلقيت الأوامر مباشرة من الأمير فيليب لجعلها تبدو وكأنها حادث.



لم أقتل امرأة من قبل، لكنني أطعت الأوامر، أنا فعلت ذلك من أجل الملكة والبلد، وكانت العملية تحت سيطرة صارمة من قصر باكنجهام، بالتعاون مع وسائل الإعلام الرئيسية، وتضمنت المؤامرة وسائل الإعلام والقصر لتوحيد قصصهم، والتأكد من أن الجميع كانوا متفقين على نفس السيناريو.



«الدستور» ترصد أهم المعلومات عن العميل المخابراتي جون هوبكنز.



- جون هوبكنز مواليد 11 مايو 1938

- كان ضابطا فى الجيش البريطانى تم نقله بعد الحرب العالمية الثانية إلى المخابرات البريطانية.

- قام بعدد من عمليات الاغتيال على مدار 26 عاما، وهى الفترة من 1973 حتى 1999.

- فى عام 2000 قام بتاسيس شركة خاصة للأمن.

- قام بتنفيذ 23 عملية اغتيال للسياسيين، وللصحفيين، وللنشطاء، وقادة النقابات، وتشمل عمليات اغتيالاتهم السموم، والمواد الكيميائية وجميع من قتلهم كانوا من الرجال والسيدة الوحيدة التى تم تصفيتها من بين كل ذلك هى الأميرة ديانا، وسبب اغتيال الأميرة هى الأسرار التى كانت تعرفها عن الأسرة الحاكمة، وخوف الأسرة الحاكمة من أن تبوح ديانا بهذه الأسرار للصحافة وتفضحهم، لذلك قاموا بترتيب حادث لها لتموت أسرارهم معها وتدفن مع جثتها، ولتكون عبرة لكل المقرّبين من الأسرة المالكة، حتى لا يفكروا في إعلان العداء لأي فرد منها.