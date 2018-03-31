11 منطقة صناعية بالدقهلية والسويس والشرقية

أكدت وزارة الاستثمار، في تقرير حصلت «الدستور» على نسخة منه، تحت عنوان "استكشف الخطط الاستثمارية" وجود خطة لإقامة مناطق بالدقهلية، منطقتان الأولى بالعصافرة لإقامة مجمع صناعات صغيره على مساحة 60 فدان والثانية جنوب غرب جمصة على مساحة 728 فدان.



وفى محافظة السويس 4 مناطق الأولى البتروكيماويات جنوب سوميد على مساحة 4.346 فدان والثانية بشمال عتاقة على مساحة 37.337 فدان، والثالثة بغرب عتاقة على مساحة 37.337 فدان والمنطقة الصناعية بشمال خليج السويس عتاقةوتوسعاتها على مساحة 2.215 فدان.



في محافظة الشرقية، تضمنت 5 مناطق منها بلبيس الصناعية بالكيلو 5 طريق بلبيس العاشر على مساحة 152 فدان وبلبيس الصناعية كيلو 5 والثالثة الصناعية بالصالحية الجديدة الأولى والثانية على مساحة 722 فدان، والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان على مساحة 14 ألف فدان والصناعية ببلبيس القاهرة.