القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 08:31 م

صدام محتمل بين الننى ورمضان صبحى فى البريميرليج

الننى ورمضان
الننى ورمضان
dostor.org/2112317


يشهد الدورى الإنجليزى صداما مصريا «محتملا»، فى مباراة أرسنال وستوك سيتى، التى تقام فى الثانية والنصف بعد ظهر اليوم بملعب الإمارات، فى الأسبوع الثانى والثلاثين، وذلك حال مشاركة محمد الننى مع «الجانرز» ورمضان صبحى مع «ستوك».
ويصارع فريق رمضان صبحى الهبوط، إذ يملك ٢٧ نقطة فى المركز قبل الأخير، فى حين يحتل أرسنال المركز السادس برصيد ٤٨ نقطة، وأصبحت أقصى طموحاته المحافظة على هذا المركز للمشاركة فى بطولة الدورى الأوروبى الموسم المقبل.
وفى ديربى لندنى، يلتقى تشيلسى مع توتنهام هوتسبير، فى الخامسة مساء، بملعب ستامفورد بريدج، ولا بديل أمام «البلوز» سوى الفوز إذا ما أراد الاحتفاظ بحظوظه فى التأهل لدورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويحتل توتنهام المركز الرابع برصيد ٦١ نقطة، ويتقدم بفارق ٥ نقاط على تشيلسى، وإذا زاد الفارق إلى ٨ نقاط فستتضاءل فرصة تشيلسى فى تحقيق هدفه.
ولم يفز توتنهام فى الدورى على ملعب تشيلسى منذ ١٩٩٠ وسيخوض توتنهام المباراة دون المهاجم هارى كين الذى يتصدر قائمة هدافى الفريق، بسبب الإصابة.
وفى الدورى الإسبانى يحل ديبورتيفو لاكورونيا، صاحب المركز قبل الأخير برصيد ١٩ نقطة، ضيفا على أتلتيكو مدريد فى ملعب واندا متروبوليتانو، ولم يخسر أتلتيكو فى ١٤ مباراة بـ«الليجا» ويحتل المركز الثانى برصيد ٦٤، ويغيب عن فريق المدرب، دييجو سيميونى، فيتولو وأنطوان جريزمان للإيقاف.
وفى فرنسا، يلتقى باريس سان جيرمان مع موناكو فى التاسعة و٥ دقائق بملعب ماتموت أتلانتيك فى نهائى كأس رابطة الأندية، واحتكر باريس سان جيرمان البطولة فى المواسم الأربعة الأخيرة ورفع رصيده إلى ٧ ألقاب فى البطولة ليصبح الأكثر فوزا بها.
وفى المقابل، يتطلع موناكو للفوز بلقب البطولة للمرة الأولى منذ موسم ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ لإنقاذ موسمه بعد تضاؤل فرصته فى الدفاع عن لقب الدورى وخروجه من مسابقة كأس فرنسا.

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