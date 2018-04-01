القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟
03:33 ص

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا
12:43 ص

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
منوعات
الأحد 01/أبريل/2018 - 05:39 ص

ما هو «ملح السياحات» المتسبب فى الإصابة بـ«الفشل الكلوى»؟

ما هو «ملح السياحات»
إسلام أبو المجد
dostor.org/2112316

يعتبر من أخطر أنواع الأملاح التي يتم استهلاكها، وتسعى الدولة جاهدة في ضبط كل من يقوم بعملية ترويج لهذا الملح، وكشفت نتائج تحليل المعامل التابعة لوزارة الصحة عن كارثة تتمثل فى عدم صلاحية "ملح السياحات" للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تسببه في أمراض الفشل الكلوي والالتهاب الكبدي؛ بسبب ما يحتويه من شوائب وأتربة وعناصر ثقيلة.

ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن ملح السياحات:

_يستخرج من مياه صرف الأراضي الزراعية ومياه صرف المزارع السمكية، ومثل هذه الأنواع من المياه الناتجة من الرشح الزراعي أو المزارع السمكية تحتوي على مخلفات المبيدات الحشرية والأسمدة.

_ تقدر نسبة الرطوبة في ملح السياحات 2.4 %.

_يحتوي على بعض المواد السامة، مثل: "الزرنيخ، والنحاس، والزئبق، والرصاص، والكاديوم، والبزموت".

_يظهر الملح على السطح البحر من حرارة الشمس لتبخر الماء والذى نتج عنه ملح السياحات، وهو خلاصة المخلفات الذرية.

_يوجد مع الباعة الجائلين والأماكن والأسواق العشوائية التي يكثر بها تداوله ليكون بمنأى عن أعين الأجهزة الرقابية.

_يسبب الملح زيادة إفرازات الغدة الدرقية وخلل هرموني بالجسم وزيادة الهياج العصبي، بالإضافة إلى الفشل الكلوي.

_ يحتوي على نسبة متدنية من كلوريد الصوديوم تصل إلى %90.6 ونسبة الشوائب غير القابلة للذوبان ارتفعت إلى %9.4.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 3 ساعات

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا

منذ أقل من شهر

أغرب سؤال اتسألك في الـInterview؟

منذ أقل من شهرين

حكاية أم فى الـ98 من عمرها ترعى ابنها المُسن

منذ أقل من شهرين

الملاكم حسام بكر قبل تجنيسه بأمريكا: بطاقتي فى مصر «عاطل»

الآن

الحوثيون يدهسون 12 يمنيًا بدبابة

فيديو جراف.. «تامر حسني في السعودية وحريق ماسبيرو» أبرز أخبار اليوم

الكويت تقدم بيانًا لمجلس الأمن بشأن غزة.. ودولة مجهولة تعرقله

«الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة «الرئاسية» الاثنين

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

كيف استفادت دينا الشربينى من علاقتها بعمرو دياب؟

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

ما هو «ملح السياحات» المتسبب فى الإصابة بـ«الفشل الكلوى»؟

ألبومات الصور

«ستينسل» أغرب موضة لصبغ الشعر (صور)

فرنسية تصمم فساتين من الكتب (صور)

«الحب على الفلوس».. فتيات يتخلصن من ذكريات الأحبة (صور)

بالصور.. أجرأ إطلالات العارضة الألمانية «ليلي لوفاير»

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

كيف استفادت دينا الشربينى من علاقتها بعمرو دياب؟

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

ما هو «ملح السياحات» المتسبب فى الإصابة بـ«الفشل الكلوى»؟

كشكول

مستشار المفتي في جامعة عين شمس لتفنيد الفكر المتطرف

اليوم.. غلق باب التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب الدمج

"العالمية لخريجي الأزهر" تُدين عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين

بدء تلقي طلبات أعضاء "المراقبة بكنترول الثانوية العامة" غدًا

"تعليم شمال سيناء": نُقدِّر موقف "حرحور" من انتخابات الرئاسة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إصابة 14 شرطيًا في ألبانيا بعد احتجاجات على الحدود مع كوسوفو

سياسية كردية: أردوغان يحتل شمال سوريا دون ردع

قيادي في فتح لـ«الأمصار»: واشنطن تشجع إسرائيل على جرائمها

منوعات

ما هو «ملح السياحات» المتسبب فى الإصابة بـ«الفشل الكلوى»؟

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا

«سفراء».. فريق عمل تطوعى يحارب الفقر والمرض (صور)

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك