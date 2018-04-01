ما هو «ملح السياحات» المتسبب فى الإصابة بـ«الفشل الكلوى»؟

يعتبر من أخطر أنواع الأملاح التي يتم استهلاكها، وتسعى الدولة جاهدة في ضبط كل من يقوم بعملية ترويج لهذا الملح، وكشفت نتائج تحليل المعامل التابعة لوزارة الصحة عن كارثة تتمثل فى عدم صلاحية "ملح السياحات" للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تسببه في أمراض الفشل الكلوي والالتهاب الكبدي؛ بسبب ما يحتويه من شوائب وأتربة وعناصر ثقيلة.



ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن ملح السياحات:



_يستخرج من مياه صرف الأراضي الزراعية ومياه صرف المزارع السمكية، ومثل هذه الأنواع من المياه الناتجة من الرشح الزراعي أو المزارع السمكية تحتوي على مخلفات المبيدات الحشرية والأسمدة.



_ تقدر نسبة الرطوبة في ملح السياحات 2.4 %.



_يحتوي على بعض المواد السامة، مثل: "الزرنيخ، والنحاس، والزئبق، والرصاص، والكاديوم، والبزموت".



_يظهر الملح على السطح البحر من حرارة الشمس لتبخر الماء والذى نتج عنه ملح السياحات، وهو خلاصة المخلفات الذرية.



_يوجد مع الباعة الجائلين والأماكن والأسواق العشوائية التي يكثر بها تداوله ليكون بمنأى عن أعين الأجهزة الرقابية.



_يسبب الملح زيادة إفرازات الغدة الدرقية وخلل هرموني بالجسم وزيادة الهياج العصبي، بالإضافة إلى الفشل الكلوي.



_ يحتوي على نسبة متدنية من كلوريد الصوديوم تصل إلى %90.6 ونسبة الشوائب غير القابلة للذوبان ارتفعت إلى %9.4.

