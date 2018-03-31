نجوم «على بابا»: الفيلم كوميدى اجتماعى وتصنيف «+16» ظالم

أعرب نجوم وصناع فيلم «على بابا»، من بطولة النجم الشاب كريم فهمى، عن رضائهم بردود الفعل التى تلقوها حول الفيلم، والإيرادات التى جمعها حتى الآن، خاصة أن طرحه فى دور السينما، كان منذ أيام قليلة.

وقال نجوم وصناع الفيلم، لـ«الدستور»، إن الفيلم كوميدى اجتماعى يتناسب مع طبيعة موسم أعياد الربيع، متفقين فى الوقت ذاته على رفض قرار جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بتصنيف العمل ضمن الفئة العمرية «+١٦»، معتبرين القرار «غير موفق»، فيما وصفه أحمد السبكى منتج الفيلم، بأنه «شخصى ليست له علاقة بالفن».





كريم فهمى: يناسب جميع الأعمار.. وخالٍ من لألفاظ الخارجة



اعتبر الفنان كريم فهمى إدراج الرقابة فيلمه الجديد «على بابا» ضمن مشاهدات الفئة العمرية الأكبر من ١٦ عامًا، مبالغا فيه وظالمًا، خاصة أنه خال من أى مشاهد أو ألفاظ خارجة.

ورأى «فهمى» أن الفيلم مناسب لجميع الفئات العمرية، لأنه يتطرق إلى قضية مهمة ويعالجها بطريقة كوميدية، لكنه فى الوقت ذاته «يحترم قرار الرقابة مهما كان».

وأعرب عن سعادته بطرح الفيلم للجمهور فى دور السينما، خاصة أنه مؤلف الفيلم وبطله، معتبرًا ذلك سببًا كافيًا لانتظار تعليقات متابعيه بلهفة كبيرة، متمنيًا أن ينال إعجابهم.

وقال، لـ«الدستور»، إن فكرة الفيلم كانت جاهزة منذ عامين تقريبًا، وتحديدًا بعد نجاح فيلمه السابق «حسن وبقلظ»، الذى حقق نجاحًا كبيرًا لم يتوقعه، هذا النجاح جعله يبحث عن فكرة أخرى، يكمل بها فى مسيرته السينمائية، وعلى الفور بدأ التحضير لـ«على بابا»، واجتمع مع أحمد السبكى أكثر من مرة قبل التصوير، للوقوف على كل تفاصيل العمل، وفق قوله.

وأضاف: «أثناء كتابة السيناريو، كنت أعلم أننى سأجسد الشخصية المحورية، التى تدور حولها أحداث الفيلم، ورأيت نفسى فى العديد من الأحداث».

وكشف عن أنه يؤدى فى الفيلم شخصية «على» الانتهازى الذى يستغل كل من حوله لتحقيق مصالحه، لكنه يتفاجأ بوجود ابنة له شابة فى العشرين من عمرها، تدعى «معالى»، التى تجسدها الفنانة أيتن عامر، ومن هنا تبدأ الأحداث الكوميدية فى إطار غنى من الأحداث والدراما التشويقية.

وتابع: «رغم أن أغلب كواليس العمل كانت سهلة وهادئة، والتزم جميع العاملين بمهامهم، سواء طاقم التصوير أو التمثيل أو الإنتاج، فإن هناك بعض الصعوبات التى واجهتنا منذ بدء التصوير، وذلك لأسباب عديدة، أهمها أن تكلفة العمل الإنتاجية كانت كبيرة جدا، علاوة على تأجيل بعض أيام التصوير أكثر من مرة، بسبب مرض أحد النجوم المشاركين». وأكد فيما يخص التعامل مع أحمد السبكى، أنه «مرتاح جدًا»، وقال: «خلال مشوارى الفنى لم أتعرض إلى أى مشكلة مع أحد، سواء زملاء أو منتجين، لكن السبكى على وجه التحديد يخاف للغاية على شغله ويهتم بكل تفاصيله مهما كانت بسيطة، ويكفى أنه من المنتجين القلائل الذين يذهبون لدور العرض بعد عرض الفيلم لمتابعة الإيرادات وردود فعل المشاهدين».

وأشار «فهمى» إلى أن «على بابا» هو التعاون الثانى مع المنتج أحمد السبكى، كممثل، والثالث كمؤلف، بعدما كتب له قصة فيلم «زنقة ستات»، والذى شارك فى بطولته الفنان حسن الرداد وحقق نجاحًا كبيرًا أيضًا، عقب طرحه بالسينمات، مضيفًا: «الحقيقة لم يبخل السبكى على أفلامه بشىء فى سبيل خروجها للمشاهد على أكمل وجه».



أيتن عامر: أجسد دور راقصة بلطجية.. والاستعراضات «غير مثيرة»



ذكرت الفنانة أيتن عامر أنها سعت إلى الاختلاف فى هذا الفيلم عن شخصيتها التى قدمتها فى فيلمها السابق «خلاويص»، وكشفت عن تفاصيل دورها لـ«الدستور»، مؤكدة أنها تجسد شخصية «معالى»، الراقصة «البلطجية» التى تقدم حفلاتها فى الملاهى الليلية، وتقطن فى منطقة شعبية، حتى تفاجأ بأن كريم فهمى هو والدها، فى إطار شيق من الدراما الكوميدية و«الفانتازيا»، وتستمر الأحداث بعد ذلك بمحاولة والدها التبرؤ منها، نظرا للفروق المجتمعية بينهما.

وأضافت: العمل به الكثير من الأغنيات الشعبية، لكبار المطربين، ولا أعرف لماذا وضعت الرقابة التصنيف العمرى للفيلم +١٦، ورغم ذلك نحترم قرارها جدًا.

وفيما يخص مشاهد الرقص، قالت: «أى حاجة تثير الجمهور مبعملهاش، وبصراحة لم أخف من تقديم هذا الدور، لأنه لا يوجد به ما يسىء للمتفرج، وأقدم عددًا من الرقصات ببدلة محتشمة».

ولفتت إلى أنها استعدت لتقديم الشخصية من خلال قراءة السيناريو جيدًا، إضافة إلى «البروفات» والجلسات التى جمعتها بـ«الاستايليست»، لأنها لم تؤد دور الراقصة من قبل.

وعن الصعوبات التى واجهتها قالت: واجهتنا الكثير من الصعوبات والمشكلات، سواء الإنتاجية أو الفنية، ورغم أن تلك الأمور أتعبتنا فإنها كانت ممتعة، إضافة إلى الطقس، خاصة أننا كنا نصور أحد المشاهد فى درجة حرارة ٣٧ مئوية بينما الجو كان ممطرا جدا، وهذا الفيلم تحديدا من الأفلام التى بها شعور كبير وأحاسيس.

وعلقت على «أفيش» الفيلم، بعد الإشادات الكبيرة به على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلة: «لم تكن لى ملاحظات فى الأفيش نهائيًا، وفكرته بالفعل قريبة من قصة العمل، فهو عبارة عن أب يحمل ابنته، وهى فى الحقيقة قصة العمل، لأن كريم أبويا فى الفيلم» ولم يكن هناك أى اعتراضات على شىء من أجل المشاركة، فهو عمل هايل ودور صعب وكبير وتحدى لى أن أقدم دور راقصة، وفى نفس الوقت بلطجية ووالدها يحاول أن ينتشلها من الوباء الذى كانت تعيش فيه».





أحمد السبكى: خالد عبدالجليل «بيتلكك لى».. و«هشتكى لإيناس عبدالدايم»

قال أحمد السبكى، منتج الفيلم، إن العمل يتم تقديمه فى إطار اجتماعى كوميدى، ولا يحتوى على أى مشاهد أو ألفاظ خارجية، مضيفًا: «بصراحة تعجبت كثيرًا من قرار الرقابة بتصنيفه عمريا للجمهور +١٦، رغم موافقتها عليه دون حذف أى مشهد منه».

وأضاف «السبكى» لـ«الدستور»: «لا أفضل التعامل مع جهاز الرقابة والمصنفات الفنية إطلاقًا، بسبب المشكلات والعقبات التى تواجه أفلامى دائما عند طرحها بدور العرض»، معتبرًا أن التصنيف العمرى لن يؤثر على نجاح الفيلم أو إيراداته. واعتبر أن الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، لا يتمتع بقدر من التفاهم فى سبيل الوصول إلى حلول وسط، حسب قوله، مضيفًا: «خالد عبدالجليل إله الرقابة بمصر، وفيه مصانع الحداد بينى وبين الرقابة، محدش يجيب لى سيرتها نهائى، خالد عبدالجليل بيحقق طموحات معرفش يحققها زمان، والفيلم لا يستدعى وجود أى تصنيف عمرى». وتابع: «وضعوا الكثير من إشارات التصنيف العمرى على أغلب أفلامى وحققت أعلى إيرادات، أعتقد أن المشكلة شخصية وليست لها علاقة بطبيعة الفيلم، لذا سأتحدث مع الدكتورة إيناس عبدالدايم بخصوص جهاز الرقابة، لحل ما بينى وبين خالد عبدالجليل».

وعن فكرة «خلطة أفلام السبكى»، بضرورة وجود راقصة، والاستعانة بالمطرب محمود الليثى فى أفلامه كثيرًا، قال: «رأى الناس هو ما يهمنى والشباك هو صاحب الكلمة العليا، وهناك كثيرون يحاولون تقليدنا ولكن لا يفلحون، الحمدلله ربنا كاتب لنا أن ننجح بهذه الطريقة».





