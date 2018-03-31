أحمد جمال يفتتح مهرجان المسرح الشبابى.. غدًا

يفتتح المطرب الشاب أحمد جمال، غدا الأحد، بحفل غنائى، الدورة الثالثة من مهرجان المسرح الشبابى، المقرر إقامتها فى مدينة شرم الشيخ، حتى ٩ أبريل الجارى.



ويقدم «جمال» عددًا من أغنياته، بمصاحبة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، بقيادة المايسترو عز الدين طه، وسط حضور وتكريم عدد كبير من النجوم، من بينهم محمد صبحى، ومحمد هنيدى.



ومن المنتظر أن يحصل على «درع سميحة أيوب» التقديرية، كل من الفنانة التونسية منى نور الدين، ورشا عبدالمنعم، ومحمد ممدوح، ومصطفى خاطر، ومن الإمارات الفنانة عائشة عبدالرحمن.