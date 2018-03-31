القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
فن
السبت 31/مارس/2018 - 08:27 م

إليسا وراء تأخير ألبوم رامى جمال الجديد

إليسا
إليسا
حسن أمين
dostor.org/2112310

رغم إعلان رامى جمال، منذ فترة، تفاصيل ألبومه الغنائى الجديد، وتأكيد طرحه إياه خلال موسم الصيف المقبل، فإنه لم ينته حتى الآن من اختيار آخر أغتياته.

وقال «جمال»: إنه تتبقى له أغنية واحدة وينتهى من تسجيل الألبوم، مرجعًا سبب التأخير فى إنهاء الألبوم واختيار الأغنية الأخيرة، إلى انشغاله الفترة الماضية بتلحين عدد من الأغنيات فى ألبوم إليسا الجديد.

وكشف عن أنه لم يستقر على اسم محدد للألبوم حتى الآن، وذلك لحين الانتهاء من تسجيل أغنياته بالكامل، لافتًا إلى أنه بدأ العمل على ماستر الألبوم لتسليمه إلى شركة «نجوم ريكوردز» المنتجة للألبوم.

ads
اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 9 دقيقة

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق

منذ حوالي 21 ساعة

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

منذ يومين

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»

منذ 3 أيام

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء

منذ 4 أيام

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)

منذ أقل من شهر

شاهد.. ناهد السباعي ترقص على أغنية «لأ لأ»

الآن

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

أبوشقة بعد فوزه برئاسة «الوفد»: لمّ الشمل من أولوياتى.. ولا لتبرعات رجال الأعمال

عاجل.. اجتماع طارئ لـ«الغد» بعد النصب على أعضاء حملة موسى

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

ألبومات الصور

بالصور.. أجرأ إطلالات العارضة الألمانية «ليلي لوفاير»

إليكِ.. طريقة ارتداء «التربون» (صور)

البدرشين تحتفل بالعيد القومى لمحافظة الجيزة

290 خريجًا بصيدلة كفرالشيخ في الملتقى الأول للتوظيف

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

كشكول

"العالمية لخريجي الأزهر" تُدين عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين

بدء تلقي طلبات أعضاء "المراقبة بكنترول الثانوية العامة" غدًا

"تعليم شمال سيناء": نُقدِّر موقف "حرحور" من انتخابات الرئاسة

جامعة عين شمس: كتيب عن لوائح الدراسات العليا وحل المشكلات

"برس": "كامل للاقتصاد الإسلامي" مركز بحثي فقط ولا يمنح الماجستير

الأمصار

«محمد صلاح» يواصل محاربته للمخدرات بإعلان جديد

حبس ممول لملاعب كأس العالم في روسيا بتهم تتعلق بالإختلاس

«بيل» يقود ريال مدريد للفوز على لاس بالماس

الطيران الحربي السوري يستهدف جبل الأكراد

إسم عهد التميمي على شارع السفارة الإسرائيلية بهولندا

منوعات

«لافتة على قصر النيل».. طريقة جديدة للاحتفال بالخطوبة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

هل يجعل العالم أكثر مرحًا؟.. مهرج يعلن ترشحه لعضوية الكونجرس

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك