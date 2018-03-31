إليسا وراء تأخير ألبوم رامى جمال الجديد

رغم إعلان رامى جمال، منذ فترة، تفاصيل ألبومه الغنائى الجديد، وتأكيد طرحه إياه خلال موسم الصيف المقبل، فإنه لم ينته حتى الآن من اختيار آخر أغتياته.



وقال «جمال»: إنه تتبقى له أغنية واحدة وينتهى من تسجيل الألبوم، مرجعًا سبب التأخير فى إنهاء الألبوم واختيار الأغنية الأخيرة، إلى انشغاله الفترة الماضية بتلحين عدد من الأغنيات فى ألبوم إليسا الجديد.



وكشف عن أنه لم يستقر على اسم محدد للألبوم حتى الآن، وذلك لحين الانتهاء من تسجيل أغنياته بالكامل، لافتًا إلى أنه بدأ العمل على ماستر الألبوم لتسليمه إلى شركة «نجوم ريكوردز» المنتجة للألبوم.