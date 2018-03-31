القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
حوادث
السبت 31/مارس/2018 - 08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عماد سليمان
dostor.org/2112309


أيدت محكمة النقض، أحكام الإعدام، لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بعد إدانتهم فى اغتيال نجل المستشار محمود السيد المرلى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أمام منزله بالمنصورة فى سبتمبر ٢٠١٤.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أمس السبت، إن المتهمين انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واستخدمت العنف فى تنفيذ جرائمها، واعتدت على الحرية الشخصية للمواطنين، وعرّضت سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فضلًا عن إيذاء رجال الشرطة القائمين على حفظ النظام العام، تنفيذًا لمشروع إجرامى جماعى.
وأشارت إلى أن الإرهابيين خططوا لقتل الضابط «سعيد ماهر شعير»، لكن تم قتل المجنى عليه «محمد محمود السيد محمود»، اعتقادًا بأنه الضابط المستهدف، ومن ثم يكون الدفع فى غير محله.
وتابعت المحكمة: «ما أورده الحكم يعد كافيًا وسائغًا فى التدليل على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون فى حق الطاعنين بركنيها المادى والمعنوى، ويُصبح ما ينعاه الطاعنون من قصور فى هذا الشق من طعنهم غير صحيح».
وأشارت إلى أن الحكم اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة، وعاقبتهم بالعقوبة المقررة للجريمة لأشدها، فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن جريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، ما دام المحكمة قد دانتهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاشتراك فيها، وأوقعت عليهم عقوبتها عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
وقالت إن جميع الأدلة السالفة التى أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها، من شأنها أن تحقق ما رتبه عليها الحكم من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنين من جرائم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تهويل الحكم المطعون فيه فى الإدانة على ما أورده تقرير الطب الشرعى وما رتبه عليه لا يكون سديدًا.
وأوضحت المحكمة أن التقارير الطبية، وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود، فلا يعيب الحكم استناده إليها.
وأضافت: فيما يخص ظرف سبق الإصرار وقول الدفاع بعدم توافره بالدعوى، فذلك فى غير محله ومردود عليه بأن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجانى فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال، والتقت أفكار المتهمين واتجهت إرادتهم لاستهداف ضابط الشرطة، واتفقوا على الإرهاب وإسقاط مؤسسات الدولة.

ads
اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعة

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»

منذ اسبوع

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين

منذ اسبوع

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

منذ اسبوع

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا

منذ أقل من شهر

«المرور» تغلق طريق السويس مع تقاطع الدائرى لاستكمال أعمال إنشاء كوبري

منذ أقل من شهر

«الداخلية» تكشف محاور الخطة الأمنية الشاملة لتأمين الانتخابات

الآن

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

أبوشقة بعد فوزه برئاسة «الوفد»: لمّ الشمل من أولوياتى.. ولا لتبرعات رجال الأعمال

عاجل.. اجتماع طارئ لـ«الغد» بعد النصب على أعضاء حملة موسى

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

ألبومات الصور

بالصور.. أجرأ إطلالات العارضة الألمانية «ليلي لوفاير»

إليكِ.. طريقة ارتداء «التربون» (صور)

البدرشين تحتفل بالعيد القومى لمحافظة الجيزة

290 خريجًا بصيدلة كفرالشيخ في الملتقى الأول للتوظيف

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

كشكول

"العالمية لخريجي الأزهر" تُدين عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين

بدء تلقي طلبات أعضاء "المراقبة بكنترول الثانوية العامة" غدًا

"تعليم شمال سيناء": نُقدِّر موقف "حرحور" من انتخابات الرئاسة

جامعة عين شمس: كتيب عن لوائح الدراسات العليا وحل المشكلات

"برس": "كامل للاقتصاد الإسلامي" مركز بحثي فقط ولا يمنح الماجستير

الأمصار

«محمد صلاح» يواصل محاربته للمخدرات بإعلان جديد

حبس ممول لملاعب كأس العالم في روسيا بتهم تتعلق بالإختلاس

«بيل» يقود ريال مدريد للفوز على لاس بالماس

الطيران الحربي السوري يستهدف جبل الأكراد

إسم عهد التميمي على شارع السفارة الإسرائيلية بهولندا

منوعات

«لافتة على قصر النيل».. طريقة جديدة للاحتفال بالخطوبة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

هل يجعل العالم أكثر مرحًا؟.. مهرج يعلن ترشحه لعضوية الكونجرس

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك