18 منطقة صناعية جديدة بـ4 محافظات

أكدت وزارة الاستثمار، في تقرير حصلت «الدستور» على نسخة منه تحت عنوان "استكشف الخطط الاستثمارية" وجود خطة لإقامة مناطق صناعية جديدة بالمحافظات ومن هذه المناطق 7 مناطق بمحافظة الإسكندرية أولها ببرج العرب على مساحة 3.389 فدان وتوفر 11 فرصة استثمارية والثانية بمرغم قبلي وبحري على مساحة 6831 فدان والثالثة بالكيلو 31 الطرحين الصحراوي على مساحة 814 فدان والرابعة بمنطقة سيبكو على مساحة 160 فدان، والخامسة بالمنشية الجديدة على مساحة 844 فدان، والعجمي بيطاش على مساحة 3 أفدنة لإقامة مجمع صناعات صغيرة، والسادسة بمنطقة النهضة على مساحة 4611 فدان.



وفي الإسماعيلية 3 مناطق بوادي التكنولوجيا على مساحة 16.500 ألف فدان والمنطقة الصناعية الأولى والثانية على مساحة 335 فدان، والمنطقة الصناعية بالقنطرة مشرق على مساحة 910 فدان أنشطة متنوعة.



وتضم منطقة البحر الأحمر 4 مناطق الأولى برنيس 1 لإقامة صناعات ثقيلة على مساحة 121 ألف فدان والمنطقة الصناعية بالعلاقي 2 على مساحة 306 ألف فدان والعلاقي1 للصناعات الثقيلة على مساحة 62 ألف فدان، وبرنيس2 على مساحة 89.5 ألف فدان صناعات ثقيلة.



تضم محافظة البحيرة 4 مناطق الأولى بالنوبارية 1،2 هلى مساحة 402 فدان وأخرى بوادي النطرون تخصص غذائي وهندسي متنوع على مساحة 462 فدان والثالثة بصحراء البوصلي برشيد على مساحة 200 فدان، والرابعة بناحية الطرانة مركز حوش عيسي على مساحة 346 فدان.