كوريا الجنوبية تنشر سفينة حربية بعد خطف سفينة صيد قبالة غانا

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم، إن كوريا الجنوبية نشرت سفينة من قوات مكافحة القرصنة الإقليمية التابعة لها للمساعدة في عملية بحث بعد خطف قراصنة لسفينة صيد قبالة غانا.



وأضافت الوزارة أن السفينة كان على متنها طاقم مؤلف من 40 فردا معظمهم من غانا، وبينهم ثلاثة كوريين جنوبيين، موضحًا أن القراصنة استخدموا زورقا سريعا لخطف الكوريين الجنوبيين.



وذكرت الوزارة أن الرئيس مون جيه-إن أرسل وحدة مكافحة القرصنة (تشانجهي) إلى المنطقة لمحاولة تأمين إطلاق سراح المواطنين المخطوفين.



وتعكف حكومة كوريا الجنوبية على التعامل مع مشكلة القرصنة بالتعاون مع عدد من الدول الإفريقية فضلا عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.