انقسام الهيئات البرلمانية حول استمرار حكومة شريف إسماعيل



منذ انتهاء عمليات الفرز فى الانتخابات الرئاسية، وكشفها عن فوز «كاسح» للرئيس عبدالفتاح السيسى، لا حديث يعلو فوق مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته، خلال فترة الولاية الثانية للرئيس. حيث إن تغيير الحكومة مع بداية الولاية الجديدة للرئيس إجراء «غير إلزامى»، إذ لا يوجد نص دستورى أو قانونى يقره.



دعم مصر: مرحلة استكمال الإنجازات تحتاج «دماء جديدة»



توقع أعضاء ائتلاف «دعم مصر»، ممثل الأغلبية فى مجلس النواب، أن يُجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى تغييرًا شاملًا للحكومة الحالية، بعد بدء ولايته الثانية، فى الأسبوع الأول من يونيه المقبل، وذلك بشكل يخدم متطلبات المرحلة المقبلة، ويحقق احتياجات المواطنين.

وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسى للائتلاف: «الحكومة الحالية أدت دورها بشكل مناسب للمرحلة الماضية، ويفضل تغييرها بشكل شامل، بما يناسب طبيعة المرحلة المقبلة، والتى ستكون لاستكمال ما بدأه الرئيس من إنجازات وخطط تنموية واستثمارية».

وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «التغيير لن يكون جزئيًا، وسيشمل رئيس الحكومة أيضًا».

واتفق معها الدكتور مجدى مرشد، الأمين العام للائتلاف، وقال: «الفترة المقبلة تتطلب تغيير الحكومة الحالية، فرغم أنها أدت دورًا كبيرًا وعظيمًا خلال الفترة السابقة، لكن المرحلة المقبلة تحتاج لضخ دماء جديدة تستطيع مواكبتها وتنفيذ متطلباتها».

أما عن طبيعة هذا التغيير، وإذا ما كان شاملًا أم جزئيًا، فرأى أن ذلك يخضع لاختيارات الرئيس، ووفقًا لأداء كل وزير لمهام عمله، وكفاءته وقدرته على إدارة حقيبته بشكل يخدم المواطن ويحقق المصلحة العليا.





مستقبل وطن: الرحيل لغير الأكفاء فقط



قال النائب أحمد إمبابى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إن أداء الحكومة جيد، ويؤهلها للاستمرار خلال الفترة الرئاسية الثانية. وأشار إلى أنه من المرجح إجراء تعديل فى بعض الحقائب الوزارية، خاصة الوزراء الذين لم يثبتوا كفاءتهم فى إدارة الملفات المسنودة إليهم. وأكد أن المهندس شريف إسماعيل، وحده صاحب قرار الاستمرار فى رئاسة الوزراء أو الاعتذار، ولكن تقييمه على المستوى المهنى، يعد من أفضل رؤساء الوزراء، الذين تولوا المسئولية.



المصريين الأحرار:التشكيل الحالى يستحق تجديد الثقة



قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، إن التعديل الوزارى الأخير كان مُرضيًا بدرجة كبيرة بالنسبة للمجلس، متوقعًا استمرار الحكومة خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسى.

وأضاف: «البرلمان تأكد من إنجاز الحكومة عددًا كبيرًا من الملفات والخطط التى أعلنت عنها»، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تدفع «النواب» لتجديد الثقة فى الحكومة.

وأوضح «عبدالعزيز»، أن تجديد الثقة للحكومة مرة أخرى لا يمنع المجلس من المطالبة بتغيير أى وزير يثبت تقصيره، قائلًا: «المجلس يحق له تقديم طلب لرئيس الوزراء بتغيير أى وزير لم يثبت كفاءته فى إدارة ملف ما». وأشار إلى أن هناك وزراء يعملون على إنجاز الملفات الموكلة إليهم وفقا للمعدل الزمنى المحدد، كوزيرى الإسكان والاستثمار.





المصرى الديمقراطى: تعديل جزئى يشمل رئيس الوزراء



رأى النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، أن هناك بعض الوزارات فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، أدت عملها على أكمل وجه، وعلى رأسها «التموين والتجارة الداخلية»، بعكس «ضعف» وزارات أخرى، وهو ما يتطلب «إجراء تعديل وزارى جزئى لتغيير الوزارات ضعيفة الأداء».

وقال «منصور»: «وزارة التموين استجابت لطلبات المواطنين، وستبدأ فى تطبيق المنظومة الجديدة، التى ستعمل على تحسين وضع الدعم وإيصاله لمستحقيه، بنهاية العام الجارى».

وفيما يتعلق بالمهندس شريف إسماعيل، قال: «بذل مجهودًا كبيرًا رغم ظروف تعبه، ومسألة استمراره أو اعتذاره عن عدم قيادة الحكومة متوقفة على وضع حالته الصحية»، واصفًا إياه بـ«القائد الجيد»، لكن الأمر «يحتاج للتغيير حتى يكون الأداء أفضل».





الوفد: الأداء الخدمى سيئ ورئيسة الوزراء ضرورة



طالب الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد»، باختيار سيدة فى منصب رئيس الوزراء، خلال الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة فى ظل وجود وجود «كفاءات نسائية» فى مصر.

وقال «فؤاد»: «يجب دعم الكفاءات النسائية المصرية، واختيار إحداها لتكون رئيسة للوزراء، وهو ما يعطى رسالة قوية للعالم عن الوضع الذى صارت عليه البلاد، فضلًا عن كون تلك الخطوة تعكس تقديرًا خاصًا للمصريات»، متوقعًا نجاح تلك التجربة.

وعلى مستوى الوزراء، اعتبر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أداء الحكومة فى الملف الخدمى «سيئ للغاية»، لافتًا إلى ضرورة تغيير الوزراء المختصين بهذا الملف، مع إجراء تقويم للأداء بشكل دورى.

