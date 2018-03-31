البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات: خلت من الفساد والشعارات الدينية

أشارت إلى حيادية وسائل الإعلام الحكومية والتأمين الجيد من قبل الجيش والشرطة.. وأكدت فردية المخالفات



أشاد ممثل البعثة الدولية لرابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة بالعملية الانتخابية فى مصر، مؤكدًا خلوها من أى توظيف للشعارات الدينية والمذهبية ومظاهر الفساد.

وقال ممثل البعثة، فى مؤتمر صحفى، أمس، إن الانتخابات تميزت بخلوها من أى استخدام أو توظيف للشعارات الدينية والمذهبية لأى مرشح، وعدم وجود مؤثرات مادية لإفساد إرادة الناخبين أو شراء الذمم، كما كان يحصل عادة فى عمليات مماثلة.

وأضاف الممثل أنه رغم كل الصعوبات والتحديات الأمنية واللوجستية والجغرافية الموجودة فى مصر إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية فى مصر أدارت العملية الانتخابية بشكل كفء ومهنى ومحايد إلى حد بعيد، معربًا عن شكره للهيئة والقضاة، والمستشارين، والقناصل، والسفراء فى الخارج، وكل من شارك فى هذه العملية الانتخابية، والعرس الديمقراطى بكل أمانة، ونزاهة، وإخلاص، وفقًا لقانون الانتخابات المصرية.

وفى إطار أعمال التقييم الأولى للعملية الانتخابية، أكد أن الحملات الانتخابية هادئة وسلسة، وتمت بإشراف قضائى تام ومتميز من الجهاز القضائى المصرى، بشكل محايد ومنضبط، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الحكومى المرئية والمسموعة والمقروءة قدمت تغطية مكثفة لتثقيف الناخبين إلى أبعد مدى، وعلى مسافة واحدة من الحملات الدعائية لكلا المرشحين.

وقال إنه لم يتم الإبلاغ عن أى حالات تهديد أو رقابة ضد أى صحفى أثناء فترة الحملات الانتخابية، لافتًا إلى أن عملية الاقتراع تم إجراؤها فى ٢٦ و٢٧ و٢٨ مارس الماضى فى جميع أرجاء البلاد بشكل حسن، وكانت سلسة وانسيابية، بسبب التأمين الجيد والذى وفرته قوات الأمن والجيش.

وأشار إلى أن رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة بنيويورك واليمن، شاركت كمنظمة دولية غير حكومية فى متابعة الانتخابات بإرسال بعثة دولية لمتابعة الانتخابات المصرية، والتى شارك فيها نحو ٨٥ متابعًا دوليًا، حصلوا على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتم توزيعهم على ٧ محافظات مصرية شاركوا فى العملية الانتخابية منذ بدايتها، مؤكدًا أنهم زاروا أكثر من ٤٥٠ لجنة فرعية ومركزًا انتخابيًا لمتابعة عملية الاقتراع والفرز، وأعدوا تقريرًا مفصلًا عن تلك المراكز.

وحول الجوانب السلبية الفنية التى رافقت العملية الانتخابية ورصدها متابعو الرابطة، قال ممثلو البعثة الدولية حول الانتخابات الرئاسية، إن الجوانب السلبية كانت فى مجملها عبارة عن مخالفات فردية ليست ممنهجة، ولا تؤثر على نزاهة ونجاح العملية الانتخابية بشكل عام.

