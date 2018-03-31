القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
مصر
السبت 31/مارس/2018 - 08:23 م

البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات: خلت من الفساد والشعارات الدينية

تصوير: نادر نبيل
تصوير: نادر نبيل
dostor.org/2112305

أشارت إلى حيادية وسائل الإعلام الحكومية والتأمين الجيد من قبل الجيش والشرطة.. وأكدت فردية المخالفات

أشاد ممثل البعثة الدولية لرابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة بالعملية الانتخابية فى مصر، مؤكدًا خلوها من أى توظيف للشعارات الدينية والمذهبية ومظاهر الفساد.
وقال ممثل البعثة، فى مؤتمر صحفى، أمس، إن الانتخابات تميزت بخلوها من أى استخدام أو توظيف للشعارات الدينية والمذهبية لأى مرشح، وعدم وجود مؤثرات مادية لإفساد إرادة الناخبين أو شراء الذمم، كما كان يحصل عادة فى عمليات مماثلة.
وأضاف الممثل أنه رغم كل الصعوبات والتحديات الأمنية واللوجستية والجغرافية الموجودة فى مصر إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية فى مصر أدارت العملية الانتخابية بشكل كفء ومهنى ومحايد إلى حد بعيد، معربًا عن شكره للهيئة والقضاة، والمستشارين، والقناصل، والسفراء فى الخارج، وكل من شارك فى هذه العملية الانتخابية، والعرس الديمقراطى بكل أمانة، ونزاهة، وإخلاص، وفقًا لقانون الانتخابات المصرية.
وفى إطار أعمال التقييم الأولى للعملية الانتخابية، أكد أن الحملات الانتخابية هادئة وسلسة، وتمت بإشراف قضائى تام ومتميز من الجهاز القضائى المصرى، بشكل محايد ومنضبط، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الحكومى المرئية والمسموعة والمقروءة قدمت تغطية مكثفة لتثقيف الناخبين إلى أبعد مدى، وعلى مسافة واحدة من الحملات الدعائية لكلا المرشحين.
وقال إنه لم يتم الإبلاغ عن أى حالات تهديد أو رقابة ضد أى صحفى أثناء فترة الحملات الانتخابية، لافتًا إلى أن عملية الاقتراع تم إجراؤها فى ٢٦ و٢٧ و٢٨ مارس الماضى فى جميع أرجاء البلاد بشكل حسن، وكانت سلسة وانسيابية، بسبب التأمين الجيد والذى وفرته قوات الأمن والجيش.
وأشار إلى أن رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة بنيويورك واليمن، شاركت كمنظمة دولية غير حكومية فى متابعة الانتخابات بإرسال بعثة دولية لمتابعة الانتخابات المصرية، والتى شارك فيها نحو ٨٥ متابعًا دوليًا، حصلوا على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتم توزيعهم على ٧ محافظات مصرية شاركوا فى العملية الانتخابية منذ بدايتها، مؤكدًا أنهم زاروا أكثر من ٤٥٠ لجنة فرعية ومركزًا انتخابيًا لمتابعة عملية الاقتراع والفرز، وأعدوا تقريرًا مفصلًا عن تلك المراكز.
وحول الجوانب السلبية الفنية التى رافقت العملية الانتخابية ورصدها متابعو الرابطة، قال ممثلو البعثة الدولية حول الانتخابات الرئاسية، إن الجوانب السلبية كانت فى مجملها عبارة عن مخالفات فردية ليست ممنهجة، ولا تؤثر على نزاهة ونجاح العملية الانتخابية بشكل عام.

ads
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات

منذ يوم

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة

منذ يومين

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة

منذ 3 أيام

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

منذ 4 أيام

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات

الآن

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

أبوشقة بعد فوزه برئاسة «الوفد»: لمّ الشمل من أولوياتى.. ولا لتبرعات رجال الأعمال

عاجل.. اجتماع طارئ لـ«الغد» بعد النصب على أعضاء حملة موسى

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

ألبومات الصور

بالصور.. أجرأ إطلالات العارضة الألمانية «ليلي لوفاير»

إليكِ.. طريقة ارتداء «التربون» (صور)

البدرشين تحتفل بالعيد القومى لمحافظة الجيزة

290 خريجًا بصيدلة كفرالشيخ في الملتقى الأول للتوظيف

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

كشكول

"العالمية لخريجي الأزهر" تُدين عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين

بدء تلقي طلبات أعضاء "المراقبة بكنترول الثانوية العامة" غدًا

"تعليم شمال سيناء": نُقدِّر موقف "حرحور" من انتخابات الرئاسة

جامعة عين شمس: كتيب عن لوائح الدراسات العليا وحل المشكلات

"برس": "كامل للاقتصاد الإسلامي" مركز بحثي فقط ولا يمنح الماجستير

الأمصار

«محمد صلاح» يواصل محاربته للمخدرات بإعلان جديد

حبس ممول لملاعب كأس العالم في روسيا بتهم تتعلق بالإختلاس

«بيل» يقود ريال مدريد للفوز على لاس بالماس

الطيران الحربي السوري يستهدف جبل الأكراد

إسم عهد التميمي على شارع السفارة الإسرائيلية بهولندا

منوعات

«لافتة على قصر النيل».. طريقة جديدة للاحتفال بالخطوبة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

هل يجعل العالم أكثر مرحًا؟.. مهرج يعلن ترشحه لعضوية الكونجرس

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك