11 منطقة صناعية جديدة بأسيوط والأقصر وأسوان

أكدت وزارة الاستثمار، عبر تقرير، استكشف الخطط الاستثمارية بمصر، استهداف إقامة 9 مناطق صناعية بأسيوط تضم أولاها بالبداري ويتم تخصيص الأرض بالمجان على مساحة 40 فدانا، وبها 3 فرص استثمارية والثانية بدشلوط بديروط على مساحة 109 أفدنة وبها 6 فرص استثمارية.



ويتم تخصيص الأرض بها مجانًا لإقامة صناعات غذائية وورقية ومنسوجات وهندسية وكيماوية ومواد بناء وصناعات ورقية، والثالثة بساحل سليم لإقامة مجمع صناعات صغيرة على مساحة 48 فدانا والرابعة بالعوامر أبنوب وتوسعاتها على مساحة 614 فدانا وبها 4 فرص استثمارية، والخامسة ببني غالب على مساحة 424 فدانا، والسادسة الزرابي للأنشطة الزراعية والغذائية والورقية ومنسوجات على مساحة 19 فدانا، والمنطقة الصناعية بالزرابي بجبل وادي سرجة على مساحة 261 فدانا بأبو تيج على مساحة 35 فدانا والمنطقة الصناعية بأسيوط الجديدة على مساحة 472 فدانا.



في الأقصر تضم منطقتين الأولى بطيبة الجديدة للصناعات الغذائية والتعدينية والهندسية وغيرها على مساحة 383 فدانا، والثانية بالبغدادي على مساحة 311 فدانا للصناعات الغذائية والإلكترونية والكهربائية.



وفي محافظة أسوان تأتي المنطقة الصناعية بالشلال طريق أسوان العلاقي وتوفر 33 فرصة استثمارية وأقيمت على مساحة 273 فدانا والمتخصصة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والهندسة.