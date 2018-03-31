مرض مجهول يقتل القردة بالهند ومخاوف من انتقاله للبشر (صور)

قتل أكثر من 100 قرد، في قرية هندية، جراء إصابتهم بمرض غير معروف، وسط مخاوف كبيرة من احتمال انتشار المرض المجهول إلى البشر.



وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها اليوم، إن الوفيات بين القردة حدثت بشكل جماعي في أسبوع واحد فقط، وأثارت الذعر وسط السكان في ولاية أوتار براديش بالهند.



ولم يستطع أحد أن يشرح حتى الآن كيف أن الكثير من القردة، التي تجوب بحرية حول القرية ماتت بشكل مفاجئ، دون تعرض أحد لها بأي أذى من السكان.



من جانبهم؛ قال القرويون الذين يعيشون بالقرية، إنهم صُدموا بما حدث للقردة ويخشون انتشار الوباء غير المعروف بينهم.



أما الشرطة من جانبها فتحت تحقيقا بالحتدث، للنظر فيما إذا كانت القردة قد تسممت عمدا لمنعهم من الإضرار بالمحاصيل الزراعية للفلاحين، أم بالفعل أصيبت بمرض غير معروف.