«عبدالعال» يهنئ «أبوشقة» برئاسة حزب الوفد

هنأ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المستشار بهاء الدين أبوشقة، بفوزه برئاسة حزب الوفد، في الانتخابات التي أجريت أمس.



وأكد عبد العال أن فوز بهاء أبو شقة برئاسة «بيت الأمة» يعد قوة كبيرة للمجتمع المصري وإثراء للحياة السياسية وتأكيدا لقوة العملية الديمقراطية في الأحزاب.



وقال عبدالعال إن «بيت الأمة» يعد أحد أعمدة الحياة السياسية، ذلك الحزب العريق الذي طالما أثرى الحياة الحزبية والسياسية في مصر، والذي نعول عليه الكثير في استعادة هذه الحياة حيويتها وفعاليتها من جديد في تلك المرحلة التاريخية المفصلية التي تمر بها الدولة المصرية.