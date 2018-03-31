القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
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السبت 31/مارس/2018 - 07:12 م

«صيادلة الإسكندرية» تكرم 40 صيدلانية كأمهات مثاليات لعام 2018 (صور)

«صيادلة الإسكندرية»
الإسكندرية - سهى عبد الحميد
dostor.org/2112235

كرمت نقابة صيادلة الإسكندرية، اليوم السبت، 40 من الأمهات المثاليات من الصيدلانيات بحفل أقيم بمقر النقابة بمنطقة سموحة.

وسلم الدكتور محمد أُنسي الشافعي - نقيب صيادلة الإسكندرية - المكرمات شهادات تقدير وهدايا رمزية من النقابة، مشيدًا بهن كنماذج مشرفة استطاعت من خلال رحلة كفاح اتسمت بالمثابرة والاخلاص أن يصلن باولادهن للنجاح العملي والإنساني والذي جاء بالتوازي مع نجاحهن المهني.

وخلال كلمته التي ألقاها على هامش الحفل؛ أكد الشافعي، على مواصلة النقابة لدورها في تقديم الدعم للصيادلة بشكل شخصى فى أماكن عملهم، وبشكل مهني فى كافة القضايا والملفات المطروحة، سواء لصيادلة التأمين الصحى والجامعة، مثل الكادر ومكافأة الامتحانات، بالإضافة إلى كادر صيادلة قطاع الأعمال مثل ملف شركة الإسكندرية للأدوية، وقضايا بيع الأدوية فى العيادات، والدخلاء على المهنة.

وأضاف "الشافعى": "نسعى لتغيير الشكل التقليدى للمهنة، ولدينا العديد من المنح والبروتوكولات التعليمية خلال الثلاث سنوات الماضية، والتى توج بعضها بعدد كبير من الترقيات لصيادلة بوزارة الصحة والتأمين الصحى، في تخصصات خارج مجال الصيدلة، مثل الجودة والترصد والادارة العامة وغيرها".

حضر الحفل الدكتور يوسف بدير أمين صندوق النقابة، والدكتورة ماجدة الجمل رئيس لجنة الرواد، وعدد كبير من صيادلة الإسكندرية وأسرهم.

«صيادلة الإسكندرية» تكرم 40 صيدلانية كأمهات مثاليات لعام 2018 (صور)
«صيادلة الإسكندرية» تكرم 40 صيدلانية كأمهات مثاليات لعام 2018 (صور)
«صيادلة الإسكندرية» تكرم 40 صيدلانية كأمهات مثاليات لعام 2018 (صور)
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