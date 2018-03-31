«عشقي»: السعودية قادرة على تدمير طهران بصواريخ صينية

أكد الخبير الاستراتيجي السعودي، اللواء أنور عشقي، أن السعودية سترد على أي تصعيد عسكري إيراني ضدها؛ لافتا إلى أن المملكة تمتلك صواريخ صينية بعيدة المدى، قد تستخدمها لضرب طهران، ومدينة صعدة اليمنية، حال أقدمت إيران على استهداف أراضي المملكة.



وقال عشقي، في تصريحات صحفية، إن السعودية لا تريد الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن سلطات بلاده تواجه حاليا أولئك الذين يساعدون إيران على تنفيذ مخططاتها.



وأضاف: "المملكة لديها صواريخ صينية استراتيجية من طراز "رياح الشرق 2000"، وإذا أقدمت إيران على ضرب أية منطقة بالمملكة وسقط قتلى، وقتها فإن السعودية ستضرب طهران وصعدة، إذ إن 4 صواريخ من هذا الطراز كافية لتدمير طهران، وصاروخ واحد لصعدة؛ لكن المملكة لا تريد هذا السيناريو".