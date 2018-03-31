عرض «نداء عاجل إلى نساء مصر» في صالون فاطمة ناعوت.. صور

بدأت فعاليات الصالون الشهري للكاتبة فاطمة ناعوت، بمكتبة مصر الجديدة، باستضافة الكاتب شريف الشوباشي، وعرض لكتابه الأخير «نداء عاجل إلى نساء مصر»، وذلك بحضورالشاعر شعبان يوسف.



وقالت «ناعوت» إن الكتاب يناقش ظاهرة "الحجاب الإجباري" على فتيات مصر.



وأشارت إلى أن الصالون يقدم فقرة "مصريات عن الأناقة والفاشون منذ عام 3200 ق. م"، بالإضافة إلى فقرات "الموسيقى والطرب"، حيث تشارك الفنانة ياسمين الحربي "عازفة الهارب" بفرقة الفنان محمد منير، بـ"معزوفات صولو" على الآلة.



ويقدم الفنان كمال الأبنودي، وفرقته BIBA التراثية، بعضا من إبداعاتهم الفولكلورية، إضافة إلى فقرة الطرب الثابتة في كل شهر مع فناني الصالون "محمد حافظ المطرب وعازف العود بالموسيقى العربية، وفنانة الأوبرا زينب بركات".



ومن ضمن فقرات الصالون الثابتة أيضًا، "المواهب الشابة، والحوار التفاعلي مع جمهور الصالون، وتوقيع الكتب، والتقاط الصور التذكارية".