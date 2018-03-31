القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
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عالم
السبت 31/مارس/2018 - 07:03 م

إيطاليا تستدعى السفير الفرنسي بسبب حادث على الحدود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
متابعات
dostor.org/2112226

قال مصدر فى وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزارة استدعت اليوم السبت، السفير الفرنسى لتوضيح أسباب دخول شرطة الحدود الفرنسية عيادة تديرها منظمة غير حكومية تتولى تقديم الرعاية للمهاجرين الذين يحاولون عبور جبال الألب.

وأثار الحادث غضب كثير من الساسة واعتبره بعضهم اعتداء على الأراضى الإيطالية.

وقالت منظمة "رينبو فور أفريكا"، إن الحادث وقع مساء يوم الجمعة، عندما اقتادت الشرطة الفرنسية مهاجرا نيجيريا إلى محطة القطار الواقعة ببلدة باردينوشيا الإيطالية على الحدود.

وأضافت أن الشرطة دخلت العيادة الموجودة في محطة القطار وطلبت من المسعفين إجراء اختبار لفحص بول الرجل بسبب تشككهم في تورطه بتهريب المخدرات.

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