إيطاليا تستدعى السفير الفرنسي بسبب حادث على الحدود

قال مصدر فى وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزارة استدعت اليوم السبت، السفير الفرنسى لتوضيح أسباب دخول شرطة الحدود الفرنسية عيادة تديرها منظمة غير حكومية تتولى تقديم الرعاية للمهاجرين الذين يحاولون عبور جبال الألب.



وأثار الحادث غضب كثير من الساسة واعتبره بعضهم اعتداء على الأراضى الإيطالية.



وقالت منظمة "رينبو فور أفريكا"، إن الحادث وقع مساء يوم الجمعة، عندما اقتادت الشرطة الفرنسية مهاجرا نيجيريا إلى محطة القطار الواقعة ببلدة باردينوشيا الإيطالية على الحدود.



وأضافت أن الشرطة دخلت العيادة الموجودة في محطة القطار وطلبت من المسعفين إجراء اختبار لفحص بول الرجل بسبب تشككهم في تورطه بتهريب المخدرات.



