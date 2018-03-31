كمال: السيارات الكهربائية توفر 195 جنيهًا لكل 300 كيلو سير

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مشروع السيارات الكهربائية من أنجح المشروعات التى من الممكن أن تقضى على أزمات الوقود نهائيًا في مصر، إضافة إلى أنها ستوفر للمواطن نفسه مالك السيارة نحو أكثر من 90% من أموال الوقود التى كان ينفقها على البنزين والسولا، لكن فى البداية لا بدّ من تحفيز المواطن على استخدام السيارات الكهربائية من خلال الإعفاءات الجمركية أو الضريبة.



وأضاف كمال، لـ"الدستور" أن السيارة الكهربائية تستهلك خلال 300 كيلو سير نحو 2 كيلو وات كهرباء بسعر 30 سنت بما يعادل 5 جنيهات ونصف دون دعم، ونفس الـ300 كيلو سير بالبنزين تستهلك نحو 40 لترا بنحو 200 جنيه مدعم، إذن الفرق كبير جدًا فى التوفير، والمستهدف هنا يكون اتجاها عاما لترشيد استهلاك المواد البترولية وتحويلها إلى الصناعات ذات القيمة الإضافية.



وأصدر المهندس طارق قابيل، السبت، قرارًا بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي، عدا الموتوسيكلات بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.



وأكد حرص الوزارة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية في مصر، خاصة مع تدشين أول شبكة شحن وصيانة للسيارات الكهربائية في مصر مؤخرًا، لافتًا إلى أن العالم كله يتجه حاليًا لتشغيل هذا النوع من السيارات، حيث أعلنت بعض الدول، ومنها إنجلترا، أنه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط.