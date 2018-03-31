القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
اقتصاد
السبت 31/مارس/2018 - 07:00 م

كمال: السيارات الكهربائية توفر 195 جنيهًا لكل 300 كيلو سير

أسامة كمال، وزير
أسامة كمال، وزير البترول الأسبق،
سيد ابراهيم
dostor.org/2112222

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مشروع السيارات الكهربائية من أنجح المشروعات التى من الممكن أن تقضى على أزمات الوقود نهائيًا في مصر، إضافة إلى أنها ستوفر للمواطن نفسه مالك السيارة نحو أكثر من 90% من أموال الوقود التى كان ينفقها على البنزين والسولا، لكن فى البداية لا بدّ من تحفيز المواطن على استخدام السيارات الكهربائية من خلال الإعفاءات الجمركية أو الضريبة.

وأضاف كمال، لـ"الدستور" أن السيارة الكهربائية تستهلك خلال 300 كيلو سير نحو 2 كيلو وات كهرباء بسعر 30 سنت بما يعادل 5 جنيهات ونصف دون دعم، ونفس الـ300 كيلو سير بالبنزين تستهلك نحو 40 لترا بنحو 200 جنيه مدعم، إذن الفرق كبير جدًا فى التوفير، والمستهدف هنا يكون اتجاها عاما لترشيد استهلاك المواد البترولية وتحويلها إلى الصناعات ذات القيمة الإضافية.

وأصدر المهندس طارق قابيل، السبت، قرارًا بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي، عدا الموتوسيكلات بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

وأكد حرص الوزارة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية في مصر، خاصة مع تدشين أول شبكة شحن وصيانة للسيارات الكهربائية في مصر مؤخرًا، لافتًا إلى أن العالم كله يتجه حاليًا لتشغيل هذا النوع من السيارات، حيث أعلنت بعض الدول، ومنها إنجلترا، أنه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط.

ads
اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

الآن

«النهار» تتفاوض لعرض «السر» في رمضان

إصابة 25 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في «مسيرة العودة»

الحكومة تستعرض الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة

خاص.. تفاصيل واقعة النصب على حملة موسى مصطفى موسى

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

ألبومات الصور

البدرشين تحتفل بالعيد القومى لمحافظة الجيزة

290 خريجًا بصيدلة كفرالشيخ في الملتقى الأول للتوظيف

الجيزة تحتفل بعيدها القومى

«سلطان» يتفقّد الجناح السعودى بمعرض الإسكندرية للكتاب

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

كشكول

جامعة عين شمس: كتيب عن لوائح الدراسات العليا وحل المشكلات

"برس": "كامل للاقتصاد الإسلامي" مركز بحثي فقط ولا يمنح الماجستير

رئيس جامعة الأزهر: صالح كامل ارتقى بـ"الاقتصاد الإسلامي"

الاثنين.. "الأزهري" يُناقش قضية التشكيك في العلوم الدينية

قرار جديد لطارق شوقي بشأن اختصاصاته في "التعليم"

الأمصار

العفو الدولية تندد بالتعامل السيء مع السيدات في السجون الآيرانية

الترجي التونسي يقترب من درع الدوري بالفوز على الصفاقسي 2-0

تحسن ملحوظ لخدمة «الإنترنت» قريبًا في العراق

المقاتلة الألمانية تورنيدو ربما لا تناسب عمليات حلف الأطلسي

الأمين العام لجبهة التحرير الوطني: «بوتفليقة» وحد قبائل الجنوب

منوعات

«لافتة على قصر النيل».. طريقة جديدة للاحتفال بالخطوبة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

هل يجعل العالم أكثر مرحًا؟.. مهرج يعلن ترشحه لعضوية الكونجرس

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك