مجدي بيومي: الشعب أثبت أنه يقف خلف رئيسه بكل قوة

قال النائب مجدي بيومي إن الشعب المصري أثبت للعالم أنه صاحب قراره ولا وصاية لأحد عليه، وإنه يدعم القيادة السياسية في كافة القرارات، وأنه يقف خلف رئيسه بكل قوة، وذلك لأنه يرى فيه أنه زعيم حقيقي لابد أن يكمل مسيرته التنموية التي بدأها منذ 4 سنوات.



وأضاف بيومى، في بيان صحفي له اليوم، أن خروج المصريين بكثافة في الانتخابات الرئيسة رسالة للعالم أيضا أن الشعب المصري، الجنود والمصريين، جميعهم يحاربون الإرهاب سواء في أرض الميدان أو من خلال الصناديق لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أن تولى الحكم.



وطالب عضو مجلس النواب المصريين بعدم الاكتفاء بالحشد في الانتخابات الرئاسية فقط بل لابد من استكمال الخطوة بالعمل، فالكل لابد أن يعمل للنهوض بالوطن وتحقيق مزيد من الإنجازات.

