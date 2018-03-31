القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 07:00 م

مجدي بيومي: الشعب أثبت أنه يقف خلف رئيسه بكل قوة

النائب مجدي بيومي
النائب مجدي بيومي
إسلام نصير
dostor.org/2112220

قال النائب مجدي بيومي إن الشعب المصري أثبت للعالم أنه صاحب قراره ولا وصاية لأحد عليه، وإنه يدعم القيادة السياسية في كافة القرارات، وأنه يقف خلف رئيسه بكل قوة، وذلك لأنه يرى فيه أنه زعيم حقيقي لابد أن يكمل مسيرته التنموية التي بدأها منذ 4 سنوات.

وأضاف بيومى، في بيان صحفي له اليوم، أن خروج المصريين بكثافة في الانتخابات الرئيسة رسالة للعالم أيضا أن الشعب المصري، الجنود والمصريين، جميعهم يحاربون الإرهاب سواء في أرض الميدان أو من خلال الصناديق لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أن تولى الحكم.

وطالب عضو مجلس النواب المصريين بعدم الاكتفاء بالحشد في الانتخابات الرئاسية فقط بل لابد من استكمال الخطوة بالعمل، فالكل لابد أن يعمل للنهوض بالوطن وتحقيق مزيد من الإنجازات.

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