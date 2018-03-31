الإثنين.. «التجربة السردية في حياة المرأة العربية» بمعرض الإسكندرية

تُعقد ندوة بعنوان «التجربة السردية في حياة المرأة العربية»، في تمام السابعة من مساء بعد غدٍ الإثنين، بقاعة الأوديتريوم في مكتبة الإسكندرية، يديرها الناقد السوري الدكتور أدهم مسعود القاق، بمشاركة الكاتبات سهى زكي، والدكتورة عطيات أبوالعينين من مصر، ومن الجزائر ليلى جراغي وندى مهري.



يذكر أن الدكتورة عطيات أبوالعينين، قدمت نحو 40 كتابا للمكتبة العربية، ما بين الرواية، والقصة القصيرة، والسيرة الذاتية، والتراجم، وكتب الأطفال، حيث قدمت سلسلتين تصدران عن دار المعارف المصرية، هما «أطفال حكموا العالم» صدر منها "الإمبراطور المغولي أكبر"، و"بيبي"، و"القزم دنج"، و"الإسكندر الأكبر"، و"خمارويه"، و"المستنصر بالله"، و"الحاكم بأمر الله"، كما قدمت «نساء حكمن العالم» صدر منها "خنت كاوس"، و"القيصرة كاترين"، و"زنوبيا".



ويحتفل معرض الإسكندرية هذا العام، بـ«متوحش الأفيرون» أحدث إصدارات "أبوالعينين"، عن الهيئة العامة للكتاب، حيث يحتفي بها مركز دراسات ليفانت، ويقدم عنه دراسة الدكتور أدهم مسعود القاق من خلال معرض الإسكندرية، يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساءً.