القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
الثقافة
السبت 31/مارس/2018 - 06:59 م

الإثنين.. «التجربة السردية في حياة المرأة العربية» بمعرض الإسكندرية

الإثنين.. «التجربة
حسام الضمراني
dostor.org/2112218

تُعقد ندوة بعنوان «التجربة السردية في حياة المرأة العربية»، في تمام السابعة من مساء بعد غدٍ الإثنين، بقاعة الأوديتريوم في مكتبة الإسكندرية، يديرها الناقد السوري الدكتور أدهم مسعود القاق، بمشاركة الكاتبات سهى زكي، والدكتورة عطيات أبوالعينين من مصر، ومن الجزائر ليلى جراغي وندى مهري.

يذكر أن الدكتورة عطيات أبوالعينين، قدمت نحو 40 كتابا للمكتبة العربية، ما بين الرواية، والقصة القصيرة، والسيرة الذاتية، والتراجم، وكتب الأطفال، حيث قدمت سلسلتين تصدران عن دار المعارف المصرية، هما «أطفال حكموا العالم» صدر منها "الإمبراطور المغولي أكبر"، و"بيبي"، و"القزم دنج"، و"الإسكندر الأكبر"، و"خمارويه"، و"المستنصر بالله"، و"الحاكم بأمر الله"، كما قدمت «نساء حكمن العالم» صدر منها "خنت كاوس"، و"القيصرة كاترين"، و"زنوبيا".

ويحتفل معرض الإسكندرية هذا العام، بـ«متوحش الأفيرون» أحدث إصدارات "أبوالعينين"، عن الهيئة العامة للكتاب، حيث يحتفي بها مركز دراسات ليفانت، ويقدم عنه دراسة الدكتور أدهم مسعود القاق من خلال معرض الإسكندرية، يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساءً.

الإثنين.. «التجربة السردية في حياة المرأة العربية» بمعرض الإسكندرية
الإثنين.. «التجربة السردية في حياة المرأة العربية» بمعرض الإسكندرية
الإثنين.. «التجربة السردية في حياة المرأة العربية» بمعرض الإسكندرية
ads
موضوعات متعلقة

لقاء حول تجربة سعيد سالم الإبداعية بمعرض الإسكندرية

غدًا.. ندوة «التجربة السردية فى حياة المرأة العربية» بمعرض الإسكندرية للكتاب

ننشر جدول فعاليات معرض الإسكندرية الدولى للكتاب

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهر

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ أقل من شهر

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

منذ أقل من شهر

نادي القصة مهدد بالغلق.. رئيس مجلس الإدارة: أبلغت «الثقافة» بالأزمة.. و«إيناس»: لم أستلم شيئا

منذ أقل من شهرين

«جبرتي الفن السابع».. أصدقاء علي أبوشادى يروون مشاهد من حياته

منذ أقل من شهرين

وزيرة الثقافة: قوافل التنوير المسرحية تخرج إلى الصعيد وتطوف الجامعات

الآن

«النهار» تتفاوض لعرض «السر» في رمضان

إصابة 25 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في «مسيرة العودة»

الحكومة تستعرض الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة

خاص.. تفاصيل واقعة النصب على حملة موسى مصطفى موسى

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

ألبومات الصور

البدرشين تحتفل بالعيد القومى لمحافظة الجيزة

290 خريجًا بصيدلة كفرالشيخ في الملتقى الأول للتوظيف

الجيزة تحتفل بعيدها القومى

«سلطان» يتفقّد الجناح السعودى بمعرض الإسكندرية للكتاب

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

كشكول

جامعة عين شمس: كتيب عن لوائح الدراسات العليا وحل المشكلات

"برس": "كامل للاقتصاد الإسلامي" مركز بحثي فقط ولا يمنح الماجستير

رئيس جامعة الأزهر: صالح كامل ارتقى بـ"الاقتصاد الإسلامي"

الاثنين.. "الأزهري" يُناقش قضية التشكيك في العلوم الدينية

قرار جديد لطارق شوقي بشأن اختصاصاته في "التعليم"

الأمصار

العفو الدولية تندد بالتعامل السيء مع السيدات في السجون الآيرانية

الترجي التونسي يقترب من درع الدوري بالفوز على الصفاقسي 2-0

تحسن ملحوظ لخدمة «الإنترنت» قريبًا في العراق

المقاتلة الألمانية تورنيدو ربما لا تناسب عمليات حلف الأطلسي

الأمين العام لجبهة التحرير الوطني: «بوتفليقة» وحد قبائل الجنوب

منوعات

«لافتة على قصر النيل».. طريقة جديدة للاحتفال بالخطوبة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

هل يجعل العالم أكثر مرحًا؟.. مهرج يعلن ترشحه لعضوية الكونجرس

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك