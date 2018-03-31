أبوشقة بعد فوزه برئاسة «الوفد»: لمّ الشمل من أولوياتى.. ولا لتبرعات رجال الأعمال



أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد الجديد، أنَّه احتكم فى معركة الانتخابات إلى ضمير «الوفدى» الأصيل، الذى لا يؤثر عليه المال السياسى أو غيره من الإغراءات، وشدد «أبوشقة»، فى حواره لـ«الدستور»، على أنه سيسعى لإعادة الحزب إلى مكانته الطبيعية فى الحياة السياسية، ليكون قادرًا على خوض أى استحقاق انتخابى، وأشار إلى أنه سيعمل، خلال الفترة المقبلة، على «لمّ شمل» جموع الوفديين، إلى جانب حل كل الأزمات المالية التى تؤرق الحزب وجريدته، مشددًا على أنه لن يلجأ مرة أخرى إلى تبرعات رجال الأعمال الذين سبق وأدخلوا الحزب فى دوامة المصالح والسيطرة عليه.



■ بداية.. كيف تصف لحظة حسمك انتخابات رئاسة الحزب؟

- إنَّ ما حدث فى الانتخابات انتصار للإرادة الوفدية كلها، التى راهنتُ عليها، وتحدثتُ عنها فى كل المؤتمرات الانتخابية السابقة، كما أكدتُ فى أكثر من مناسبة أنَّ الوفدى الأصيل عندما يقف أمام صندوق الانتخابات لن يحتكم إلا لضميره الوفدى، ويكون مجردًا من أى مشاعر أو مصالح شخصية، ولن يؤثر عليه المال السياسى أو غيره من الإغراءات.

■ وماذا عن أول قراراتك عند التنصيب رسميًا؟

- أول قراراتى سيتعلق بـ«لمّ شمل» جموع الوفديين وعودة «الطيور المهاجرة» إلى بيت الأمة، فى ظل الحاجة إلى خبراتهم، وذلك من خلال تشكيل لجنة لفحص جميع الحالات التى تمَّ فصلها فى أقرب وقت لتولى منصب رئيس الحزب بشكل رسمى، كما أن هناك خططًا تطويرية لعدد من الأمور داخل الحزب، سنبدأ العمل فيها فور استلام المنصب.

■ وكيف ستنفذ برنامجك الانتخابى؟

- برنامجى الانتخابى يعتمد على أسس تفعيل الديمقراطية، وتكون الإدارة داخل «الوفد»، خلال فترة رئاستى، ليست «فردية» فى اتخاذ القرارات المصيرية، بل سيتم إصدار كل القرارات بشكل مؤسسى بعد طرحها على جميع مؤسسات الحزب، كما سأعمل على مد يدى لجميع الخبرات التى يضمها «بيت الأمة»، سواء من صوّت لى فى الانتخابات أو ضدى.

وأسعى لأن يكون الحزب فاعلًا فى الحياة السياسية، لأن قوة «الوفد»، الذى يمثل ١٠٠ سنة سياسة، تخدم الديمقراطية فى مصر، ولعل يوم الانتخابات أكد يقينى بأن «الوفد» حزب ديمقراطى، فيه الرأى والرأى الآخر، كما أن روح الحب والإخاء كانت تسود الانتخابات.

■ وهل سيعود الوفد لاعبًا أساسيًا فى الحياة السياسية فى هذه المدة القصيرة؟

- سنعمل بكل طاقتنا وبمساعدة الوفديين فى المحافظات واللجان والأمانات المختلفة على إعادة الوفد لاعبًا أساسيًا فى الساحة السياسية، خاصة أننا نؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة، يتواجد بها ٥ أحزاب على الأكثر، الوفد أحدها، بما له من خبرة سياسية ومبادئ وثوابت يعلمها جميع المصريين.

■ هل من الممكن أن نرى للحزب مرشحًا رئاسيًا فى عام ٢٠٢٢؟

- نعم.. سنعمل على إعداد كوادر حزبية قادرة وجاهزة لخوض أى استحقاق سياسى، دون ترك الأمر للصدفة أو الاحتمال، فمدة ٤ سنوات كبيرة، ويستطيع «الوفد» إفراز كوادر تخوض الانتخابات الرئاسية والدفع بمرشح رئاسى فى انتخابات الرئاسة المقبلة عام ٢٠٢٢، إلى جانب أن الحزب لديه «حكومة ظل» سيتم تفعيلها، تضم كوادر قادرة على المشاركة فى الحكومة.

■ وماذا عن انتخابات المجالس المحلية المقبلة؟

- سنستعد جيدًا لانتخابات المجالس المحلية المقبلة، وأيضًا انتخابات النواب، لما تمثله من أهمية لدى الحزب؛ لتأسيس قواعد الحزب مرة أخرى فى المراكز المختلفة، كما أننا سنفتح جميع مقار الوفد التى تم إغلاقها، وسيتم تنشيطها مرة أخرى لتكون قبلة للمواطنين فى كل محيط جغرافى على مستوى الجمهورية.

■ وهل سيتعارض عملك البرلمانى مع منصبك كرئيس للحزب؟

- هذا الأمر سابق لأوانه، ولكن إذا نظرنا إلى تاريخ الوفد، سنجد أن هناك العديد من زعماء الحزب جمعوا بين عضوية مجلس النواب ورئاسته، وبالتأكيد إذا وجدتُ أى تقصير فى عملى فسوف أفضل رئاسة الوفد.

■ وماذا بعد رفض الوفديين تعديل لائحة الحزب؟

- أرى أن الهيئة الوفدية قالت كلمتها تجاه تعديل لائحة الحزب، ورفضت المساس بها، وبالتحديد فى المواد الخلافية الخاصة بانتخاب السكرتير العام ونواب رئيس الحزب، ولكن ليس هناك أى مشكلة فى دراسة اللائحة دراسة متأنية، بعد أن انتهت انتخابات رئاسة الحزب، وإذا احتاجت إلى تعديل يخدم الحزب، سنعمل على إجرائه بعد استطلاع رأى الوفديين.



■ وما خطط مواجهة الأزمة المالية فى الحزب وجريدته؟

- أسعى، خلال الفترة المقبلة، إلى التخلص من كل الأزمات المالية التى تؤرق الحزب والجريدة الناطقة باسمه، وأعد مرة أخرى بأننا سنعمل على حلها بشكل واضح وبخطط جديدة ومتطورة، حتى لا تشهد فترة رئاستى للحزب تلك الأزمات، حتى إذا وصل الأمر إلى التبرع من مالى الخاص، وسوف نستعين بكل الخبرات من جميع الوفديين، ويدى ممدودة للجميع، ولكن دون الحصول على تبرع من رجال الأعمال، الذين يدخلوننا فى دوامة المصالح والسيطرة على عراقة «الوفد».



■ أخيرًا.. كيف سيكون خطاب الحزب السياسى، وموقفك من الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب السابق؟

- بالتأكيد سيكون خطاب الحزب السياسى نابعًا من مبادئنا وثوابتنا الوفدية، التى تضرب بجذورها فى ماضٍ يمتد لـ١٠٠ سنة، إذ سنقف بجوار الدولة الوطنية، وندعم الحكومة إذا أصابت ونعارضها إذا أخطأت، ولكن بكل موضوعية «معارضة بنّاءة بتقديم الحلول»، دون الخروج عن الآداب والقيم الوفدية التى تربينا عليها.



أما عن موقفى من الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد السابق، فإنه رجل قدّم للحزب الكثير خلال السنوات الـ٨ الماضية، واستقبلنى فى مكتبه بعد إعلان فوزى، وحان الوقت لتكريمه ومنحه رئاسة الحزب الشرفية، وتنظيم احتفال بحضور كل الوفديين لتدشين صفحة جديدة خالية من الخلافات والصراعات.