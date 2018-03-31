رئيس «فاكسيرا»: حملة قومية للقضاء على الأورام بعد الانتهاء من مبادرة الرئيس لمواجهة فيروس «سى»

السبت 31/مارس/2018 - 06:56 م

سارة سعودى

dostor.org/2112212

قالت إن الشركة تجاوزت عثرتها المالية وبدأت خطة التطوير بفضل جهود وزير الصحة



4 مصانع جديدة للأمصال لتلبية الاحتياجات المحلية.. وتقليل الاستيراد عبر توطين الصناعة



مصنع أدوية الأورام يبدأ إنتاجه فى 2020.. ويوفر 92 نوعًا من العلاجات المختلفة



أشادت الدكتورة هبة والى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأمصال والمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، بجهود الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة، الهادفة إلى النهوض بالشركة، وإعادتها إلى مكانتها الحقيقية، كأحد أكبر صروح الإنتاج الطبى.

وكشفت، فى حوارها مع «الدستور»، عن ملامح خطة تطوير الشركة، التى تتضمن توطين صناعة عدد من اللقاحات الطبية الجديدة، موضحة أن «فاكسيرا» تخطط لإنشاء ٤ مصانع دوائية ضخمة، مخصصة لتوفير عدد من الأمصال واللقاحات المهمة، مثل أدوية الأورام، والسرنجات الطبية، ومشتقات الدم، بالإضافة إلى أمصال لمكافحة إنفلونزا الطيور.

■ بداية.. ما هى شركة «فاكسيرا»؟

- «فاكسيرا» شركة مصرية، أُقيمت عام ١٩٧٢، تحت مسمى «الهيئة العامة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية»، وكانت تهدف لتوفير كل احتياجات البلاد من الأمصال واللقاحات ومشتقات الدم والمستحضرات الحيوية واللقاحات البيطرية.

فى البداية كانت هيئة اقتصادية غير هادفة للربح، إلى أن تحولت عام ١٩٧٩ إلى هيئة اقتصادية هادفة للربح، وتوفرت ميزانيتها من وزارة المالية، وتخصصت فى إنتاج بعض اللقاحات واستيراد الباقى، طبقًا لاحتياجات البلاد.

وفى ٢٠٠٢، تحولت إلى شركة قابضة، وفقًا لقانون ٢٠٣، وذلك من هيئة تعتمد على الدولة فى التمويل إلى شركة تعتمد على ميزانيتها الخاصة.

بعدها بدأت خسائر الشركة، فلجأت للاقتراض من بنك الاستثمار القومى، واحتاجت ٨٦ مليون جنيه، ثم تراكمت عليها فوائد الدين، ودخلت فى دوامة نظرًا لعدم وجود عملة صعبة لاستيراد الأمصال واللقاحات المطلوبة، ووصلت خسائرها إلى نحو ١٢٥ مليون جنيه.

■ كيف واجهتم هذا «التعثر»؟

- فى البداية فكرنا فى إجراء «مقاصة»، ومبادلة الدين بقطعة أرض تملكها «فاكسيرا»، لكنها لم تكن كافية لحل الأزمة، كما كان بها بعض الإشغالات، لذا قررنا تطوير أنشطة الشركة، وإصلاح أوضاعها، لتوفير السيولة المطلوبة، وبدأ الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة، فى وضع خطة منتظمة لجدولة الديون، مع اتخاذ عدد من القرارات الإصلاحية، لتحسين أوضاع الشركة.

■ ما عدد الشركات التابعة لـ«فاكسيرا»؟

- «المصرية للأمصال» تملك ٣ شركات، هى «الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات»، و«المصرية لإنتاج الأدوية واللقاحات البيطرية»، و«المصرية لخدمات نقل الدم»، كما تملك أسهمًا بنسبة ٤٧٪ فى شركتى «إيكاب» التى تنتج المضادات الحيوية «الرش»، و«ويكان»، المسئولة عن إنتاج أدوية الأورام.

■ ما ملامح الخطة المتبعة للنهوض بالشركة؟

- الدكتور أحمد عمادالدين، تبنى خطة طموحة للنهوض بـ«فاكسيرا» تتمثل ملامحها فى توفير سيولة مالية من أجل حل مشكلة رواتب العاملين البالغ عددهم ٤ آلاف موظف، التى عانينا منها فى الفترة الأخيرة، ثم تطوير مصانع الشركة حتى تواكب الاشتراطات العالمية، وتحقق إنتاجًا يكفى احتياجاتنا من الأمصال واللقاحات، بالإضافة إلى الانتهاء من المشروعات التى تعثرت لعدم وجود سيولة كافية.

وتستهدف الخطة عودة الصناعة المحلية مرة أخرى بشكل كبير، وتقليل المنتجات الحيوية التى نستوردها من الخارج، لتوفير العملة الصعبة والحد من الاحتكار.

■ هل بدأتم تنفيذها؟

- بدأنا تنفيذ الخطة بالفعل بعد الحصول على منحة مقدمة من دولة الإمارات، تبلغ قيمتها ١٢ مليون دولار، ووجهت لصالح تطوير مصانع «فاكسيرا» بحى العجوزة، الذى توجد فيه ٣ مناطق إنتاجية، ومعامل للرقابة على الصناعة، كما وجهنا جزءًا منها لصالح استكمال مشروع تجهيز مصنع الأمصال «إيجيفاك»، الذى تم افتتاحه منذ ٧ أشهر، كما بدأنا إنشاء ٤ مصانع أخرى، بالمنطقة الصناعية فى ٦ أكتوبر.

■ ما هذه المصانع؟

- أولها، مصنع لإنتاج لقاحات إنفلونزا الطيور، وهو مشروع بدأ فى ٢٠٠٨، عندما ضرب الوباء مصر، لكنه تعثر لعدم وجود سيولة مالية لاستكماله، نظرًا لأن تكلفته تزيد على ١٦ مليونًا ونصف المليون دولار، فى حين بلغت قيمة القرض الذى تعاقدنا عليه مع «بنك التنمية الإسلامى» حوالى ٤ ملايين ونصف المليون دولار فقط، ما يعنى أننا كنا نعانى من فجوة تمويلية تبلغ ١٢ مليون دولار تقريبًا.

لذلك توقف المشروع، حتى استطعنا بمساعدة وزير الصحة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، الحصول على قرض إضافى من البنك، بقيمة ١٤ مليونًا ونصف المليون دولار لتغطية التكاليف، ونحن الآن على وشك استلام الأجهزة، على أن يتم الانتهاء من الإنشاءات وبدء الإنتاج فى ديسمبر ٢٠١٩، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٨٠٠ مليون جرعة لقاح مضاد لإنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى ٦ أنواع أخرى من اللقاحات البيطرية.

ويجب أن نعلم أن مصر تحتاج إلى حوالى مليار و٤٠٠ مليون لقاح سنويًا، لذا من المخطط أن يتوسع الإنتاج مستقبلًا.

■ والمصنع الثانى؟ - المصنع الثانى يختص بإنتاج أدوية الأورام، ويتم إنشاؤه بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربى، و«صندوق تحيا مصر»، وإحدى الشركات الخاصة، وتبلغ تكلفته حوالى مليار وربع المليار جنيه، ونحن الآن فى نهاية مرحلة التصميمات، وتوقيع البروتوكولات لنقل تكنولوجيا التصنيع وتوطينها فى مصر، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج عام ٢٠٢٠. وسينتج هذا المصنع حوالى ٩٢ نوعًا من الأدوية، منها منتجات بالحقن، وأخرى على شكل أقراص وكبسولات، خاصة أن وزير الصحة الدكتور أحمد عمادالدين يهتم بشكل خاص بهذا المصنع، نظرًا لوجود نقص فى بعض الأدوية، فى السوق المصرية، لذا نحتاج لاستيرادها بشكل كبير، فى ظل ارتفاع أسعارها. وهذا المشروع يحظى بأهمية قومية، تماثل مشروع القضاء على فيروس «سى»، ومن المقرر أن نبدأ فور الانتهاء من المصنع فى حملة قومية للقضاء على الأورام المختلفة، بعد توافر العلاجات محليًا. ■ والمصنع الثالث؟ - المصنع الثالث سيتخصص فى إنتاج السرنجات الطبية، وتم التعاقد عليه بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربى، خاصة أن توفير السرنجات الآمنة أصبح جزءًا من الأمن القومى، لكونه يسهم فى منع انتقال الأمراض، ويدعم مبادرة القضاء على فيروس «سى». وتم بناء المصنع على مساحة ٢٦٠٠ متر، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج بـ٥٠ مليون سرنجة، قابلة للزيادة إلى ١٠٠ مليون، والجميع يطمع فى زيادة الإنتاج بشكل كبير، وإن كان التمويل يقف حائلًا أمامنا فى الوقت الحالى، خاصة أن السوق المصرية تحتاج إلى المزيد، ووزارة الصحة وحدها تستهلك حوالى ٣٠ إلى ٣٥ مليون سرنجة سنويًا، فى تطعيمات الأطفال. ■ فى أى منتج سيتخصص المصنع الرابع؟ - فى مشتقات الدم، وإنتاجه مخصص لتغطية احتياجات وزارة الصحة من «الألبومين» وحقن «الأنتى آر إتش»، وغيرها من العلاجات التى يحتاجها مرضى الفشل الكلوى، وبعض الأمراض المشابهة، وتشترك «فاكسيرا» فى تأسيسه مع شركة «أكديما إنترناشونال»، ووزارة الإنتاج الحربى، ونختار حاليًا بين الشركات العالمية للاستقرار على إحداها لنقيم الشراكة معها، تمهيدًا لتوطين هذه التكنولوجيا فى مصر.



■ ما أسباب نقص هذه المواد فى السوق المصرية؟

- الأزمة ظهرت العام الماضى بسبب عدم وجود ضوابط تحكم صرف هذه المواد، لذا تسربت إلى السوق السوداء، وتدخلت القوات المسلحة لشراء الاحتياجات الناقصة ضمن مناقصة الشراء المجمع للمنتجات الطبية.

لكن مؤخرًا، طبقت الوزارة المعايير الصحيحة، وبدأنا هذا العام فى استيراد «الفاكتور والألبومين، والأنتى آر إتش»، عن طريق شركة «خدمات الدم»، وهى إحدى الشركات التابعة لنا، مع رصد الكميات التى تحتاجها وزارة الصحة وتوريدها بشكل منتظم.

■ البعض اتهمكم بعدم الالتزام بمواعيد التوريد لوزارة الصحة والتلاعب من أجل رفع الأسعار.. فما حقيقة ذلك؟

- هذا الكلام غير صحيح، كل المسألة أن بعض الشركات التى كنا نستورد منها توقف عن التصنيع، لذا احتجنا وقتًا إضافيًا للتعاقد على الاستيراد من شركات أخرى، كما أن «فاكسيرا» شركة مملوكة للدولة بنسبة ١٠٠٪، وتعاملاتها حكومية، وكانت تعانى من نقص السيولة المالية، لذا قامت وزارة الصحة بتوفير السيولة مسبقًا، لتوفير احتياجاتها السنوية من الأمصال والمستحضرات الدوائية.

■ هل يكفى مخزون مصر الحالى من هذه الأمصال واللقاحات فى ظل تراجع الاستيراد؟

- المخزون الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات يكفى لمدة ٤ أشهر، ومن المخطط فى الفترة المقبلة أن يتم توفير مخزون استراتيجى يكفى لمدة تزيد على ٦ أشهر، وعلينا أن نعلم أن مصر تصدر بعض اللقاحات والأمصال للخارج، فمثلًا هناك منتجات معينة ننتجها لصالح فلسطين، ونصنعها وفقًا لاحتياجات سوقها، وهو ما نفعله أيضًا مع بعض الدول الإفريقية.

ولدينا خطة طموحة للتوسع فى بعض الأسواق الخارجية مستقبلًا، وإن كنا نعمل حاليًا لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتلبية احتياجات السوق المصرية، وتمكنا فى ظل دعم الوزارة وأجهزة الدولة، وخطوات الإصلاح الاقتصادى، من توفير مستحضرات تامة الصنع، والحصول على مستلزمات إنتاج لم تتوفر لنا فى السنوات الماضية.

