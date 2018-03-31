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اقتصاد
السبت 31/مارس/2018 - 06:55 م

علاء سبع: الاقتصاد المصرى أصبح جاذبًا لبنوك الاستثمار العالمية

علاء سبع: الاقتصاد
حسن كامل - طارق عتمان
dostor.org/2112211

الوقت الحالى الأنسب للطروحات الحكومية والسيولة الحالية كافية لاستيعابها

أتوقع جذب الطروحات جزءًا من مدخرات المصريين فى البنوك بعد انخفاض الفائدة

عضو إدارة «بى إنفستمنت» كشف عن 9.95% ارتفاعًا فى سهم الشركة خلال أول تداول


قال علاء سبع، الشريك المؤسس، عضو مجلس إدارة شركة «بى إنفستمنت» للاستثمار المباشر، إنه تمت تغطية الاكتتاب على سهم الشركة، فى أول أيام تداوله بالبورصة، الخميس الماضى، من قبل ٤ دول هى مصر والإمارات والسعودية والكويت، بالإضافة إلى ١٠٠ مؤسسة مالية وعدد من الأفراد من ذوى الملاءة المالية المرتفعة. وكشف، فى حواره مع «الدستور»، عن تحقيق السهم ارتفاعًا نسبته ٩.٩٥٪ خلال أول جلسة لتداوله، مسجلا قيمة ١١.٨٢ جنيه، مقارنة بسعر الفتح والاكتتاب عند ١٠.٧٥ جنيه. ورأى «سبع» أن الوقت الحالى يعد أنسب وقت للطروحات الحكومية، فى ظل أن السيولة الحالية فى البورصة المصرية كافية لتغطيتها، متوقعًا نجاحًا كبيرًا لهذه الطروحات، ومساهمتها فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين وتنشيط عملية التداول، وتحقيق نمو كبير لسوق المال، وخلق تمويلات جديدة.

علاء سبع: الاقتصاد

■ بداية.. كيف تقيّم إجراءات الإصلاح الاقتصادى الحكومية الأخيرة؟
- هذه الإصلاحات التى يمكن النظر إليها باعتبارها الدواء المر لتعافى الاقتصاد المحلى، تأخرت كثيرًا، فمصر مرت بفترات طويلة من التدهور فاقمت من حجم التحديات التى وقفت حائلا أمام الدولة وتحقيق التنمية، فكانت بحاجة إلى مثل هذه القرارات.
وأتوقع أن يشهد الاقتصاد المصرى تعافيًا كليًا من آثار هذه الإصلاحات بحلول العام المالى ٢٠٢٠-٢٠٢١، إذ إن الدراسات تشير إلى أن نتائج الإصلاح ستستغرق ما بين ٤ و٥ سنوات على أقصى تقدير حتى تظهر.
■ كيف ترى طرح الحكومة عددا من شركات قطاع الأعمال العام؟
- أرى أن الوقت الحالى هو أنسب الأوقات للطروحات الحكومية، إذ ستؤدى إلى تحسن كبير فى الاقتصاد المصرى، بعد دخول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما سيعود ذلك بشكل إيجابى على البورصة التى تعتبر إحدى أهم أدوات التمويل الجيدة التى تستهدف من خلالها الحكومة تمويل أعمال تطوير شركات قطاع الأعمال. وأتوقع نجاحا كبيرا لملف الطروحات، لكن هناك شروطا يجب مراعاتها عند الطرح على رأسها الترويج له بالشكل المناسب، والتنظيم الجيد لطرح الشركات واحدة تلو الأخرى.
■ هل تعتقد أن هناك سيولة جيدة فى البورصة كافية لاستيعاب الطروحات الحكومية؟
- نعم.. هناك سيولة جيدة لاستيعاب عمليات الطروحات الحكومية، فمن المعلوم أن الطروحات تخلق السيولة، وتجذب مستثمرين وبنوك استثمار جديدة، وتستقطب شريحة كانت غير موجودة فى البورصة، وهو ما سيؤدى إلى تدفقات مالية كبيرة على سوق المال وتنشيط حركة الاقتصاد المصرى ونمو كبير فى حجم التداول.
■ هل تتوقع أن تجذب الطروحات الحكومية جزءًا من ودائع البنوك؟
- المصريون يميلون إلى الاستثمار فى العقار والأصول الثابتة، لكن هذا لن يمنع من جذب الطروحات الحكومية جزءا من مدخرات المصريين بالبنوك بعد انخفاض سعر الفائدة، وتراجع عائدات شهادات الاستثمار، حيث ستكون البورصة أحد أوجه الاستثمار للمصريين خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا لن يؤثر على السيولة فى البنوك وستظل الأكثر جذبًا لأموال المصريين.
■ ما تقييمك لتأثير الطروحات الحكومية على البورصة؟
- الطروحات الحكومية ستؤدى إلى انتعاشة فى سوق المال والبورصة وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر، والسوق واعدة وجيدة جدًا للاستثمار والوقت مناسب جدًا لهذه الطروحات الحكومية بشرط الترتيب لطروحات كبيرة ومناسبة لبنوك الاستثمار العالمية.
■ هل ستتم الاستفادة بجزء من عائد الطروحات فى سد عجز الموازنة أو الديون؟
- أعتقد أن هذا وارد، لكن هدف الحكومة من الطروحات كان واضحًا ومعلنًا ويتلخص فى ٤ نقاط، الأولى منها هى الحصول على التمويل المناسب من طرح هذه الشركات، والتى سيتم توجيه جزء منها للديون وعجز الموازنة، والآخر للاستثمار فى المشروعات القومية وغيرها من المشروعات التنموية.
النقطة الثانية هى أن الطروحات الحكومية تستهدف عملية الحوكمة، وزيادة الرقابة على هذه الشركات والتى ستتداول أسهمها فى البورصة، وسيتم تحليلها على المستوى المالى والفنى من عدة جهات وخبراء والعديد من المؤسسات.
أما النقطة الثالثة فتتمثل فى رفع الأعباء عن الحكومة تجاه هذه الشركات، من حيث عملية تمويل التوسعات المستقبلية وتطوير خطوط الإنتاج، لأن البورصة ستتيح عملية الاكتتاب وزيادة رأس المال عبر التداول.
وأخيرًا فإن الطروحات الحكومية ستؤدى إلى استعادة الاقتصاد المصرى عافيته، وستستعيد ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق، والذين أصبح عودتهم أمرا حتميا، لزيادة العملة الأجنبية فى السوق بما ينعكس إيجابا على الاحتياطى من النقد الأجنبى.

علاء سبع: الاقتصاد

■ هل لديك تصور حول كيفية طرح الحكومة الشركات فى السوق؟
- أعتقد أن الحكومة ستطرح هذه الشركات شركة تلو أخرى، وليس مرة واحدة، وهذا سيدفع المستثمرين للاتجاه إلى مصر، وتحويل أنظارهم إلى سوق المال، وسيؤدى أيضا إلى استقطاب صناديق الاستثمار العربية والعالمية وكذلك المستثمرين للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
■ هل الطروحات ستنطلق بالاقتصاد المصرى إلى العالمية؟
- بالفعل الطروحات الحكومية الحالية ستؤدى إلى حالة رواج كبيرة لمصر اقتصاديا، خاصة أن المؤسسات الدولية بدأت تتجه إلى السوق المصرية، كما أن بنوك الاستثمار العالمية بدأت تلتفت إلى مصر، ومن المتوقع تضاعف حجم السوق وجذب استثمارات كبيرة خلال ٥ سنوات مقبلة، وسيصاحب ذلك تغيير نظرة المستثمر الأجنبى للسوق المصرية، التى ستتحول إلى واحدة من أفضل الأسواق الناشئة، لذا على المصريين أن يتحملوا فترة العلاج بعد «جراحة» ناجحة للاقتصاد المصرى.
■ ماذا عن الاكتتاب الخاص بمجموعة «بى إنفستمنت» التى تمتلك حصة فيها؟
- بدأنا تأسيس شركة «بلتون كابيتال» فى ٢٠٠٦ بشراكة بين مجموعة مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، وبعد تخارج وبيع شركة «بلتون فايننشال» تم تغيير اسمها إلى شركة «بى بى آى» القابضة خلال ٢٠١٢، وعند التفكير فى طرحها بالبورصة العام الجارى، تم تغيير اسمها إلى «بى إنفستمنت»، وتم إجراء اكتتابين أحدهما عام والآخر خاص بقيمة ٤٦٠ مليون جنيه، وتمت تغطية الاكتتاب العام لأسهم الطرح الأولى للشركة بنحو ٨٤.٤ مرة، بعد تسجيل أوامر شراء لـ٤٢٢ مليون سهم من إجمالى ٥ ملايين.
■ ما توقعاتك لتداول سهم «بى إنفستمنت» فى البورصة؟
- شهد يوم الخميس الماضى، أول يوم تداول على سهم الشركة فى البورصة المصرية، ارتفاعًا كبيرًا بنسبة ٩.٩٥٪ مسجلا ١١.٨٢ جنيه، مقارنة بسعر الفتح والاكتتاب عند ١٠.٧٥ جنيه للسهم، وتم التداول على ١٤٢٨٦ سهما بقيمة ١٦٩ ألف جنيه من خلال ٢٥ عملية ليقترب رأس المال السوقى من ١.٤ مليار جنيه، وأتوقع مزيدا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
■ هل لديكم توقع للسعر العادل للسهم؟
- شركة «بى بى آى»، القابضة من الشركات الواعدة والتى تعمل فى مجال الاستثمارات المالية والابتكار، وهناك عدد من التقييمات التى تمت للسهم منها تقييم شركة مباشر للأبحاث والتى حددت القيمة العادلة للسهم عند ١٢.٧٨ جنيه للسهم مقابل سعر الطرح عند ١٠.٧٥ جنيه، كما توقعت عائدا إجماليا متوقعا للسهم عند ١٩٪ مقابل سعر البيع فى حين أن المستشار المالى المستقل للطرح حدد القيمة العادلة عند ١٣.٩٧ جنيه.




■ ما استثمارات المجموعة وعدد الشركات المتواجدة بها؟
- توجد عدة قطاعات تستثمر فيها «بى إنفستمنت»، منها القطاع العقارى عبر شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، وقطاع البترول عبر شركة «توتال مصر»، وقطاع التكنولوجيا عبر شركة «جيزة للأنظمة والحلول المتكاملة- جيزا سيستمز»، وقطاع المنتجات الاستهلاكية عبر شركة «BEARD» للاستانلس، والمدفوعات الإلكترونية عبر شركة «بى» للدفع الإلكترونى، وهناك كذلك التمويل عبر شركة «VITAS» للتمويل متناهى الصغر، والطاقة الشمسية عبر شركة «Infinity سولار»، فى حين أن الاستثمار بالقطاعات المستقبلية سيشمل الخدمات المالية غير المصرفية والتعليم العالى والجامعات، وقطاع الصحة والابتكار والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.


ما حجم استثمارات المجموعة خلال العام الجارى؟
- نتجه إلى استثمار ما يقرب من مليار جنيه خلال العام الجارى فى قطاعات المدفوعات الإلكترونية، والتمويل متناهى الصغر، والطاقة الشمسية، والخدمات المالية غير المصرفية، والتأجير التمويلى، والتمويل العقارى، وتوزيع السلع الاستهلاكية، وبلغ حجم أرباح الشركة حوالى ١٣١.٦ مليون جنيه خلال ٢٠١٧.

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