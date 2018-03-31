عاجل.. اجتماع طارئ لـ«الغد» بعد النصب على أعضاء حملة موسى

يعقد حزب الغد اجتماعا طارئا الآن برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، لبحث اتخاذ موقف قانوني ضد الأشخاص الذين نصبوا على أعضاء حملته الرئاسية، وحصلوا على مبالغ مالية من أمانة الإسكندرية.



يذكر أن مصادر في حزب الغد كشفت محاولة أفراد النصب على أعضاء الحزب، لتوليهم مناصب بالحملة الرسمية للمرشح الرئاسي.



وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن هؤلاء الأشخاص حاولوا الحصول على أموال، كما أنهم نصبوا على أعضاء في حزب الغد بأمانة الإسكندرية، وحصلوا منهم على مبالغ مالية.



وأكدت أنه تم اتخاذ قرار بفصلهم وسيُتخذ إجراء قانوني ضدهم.



ونوهت المصادر إلى أن هؤلاء الأشخاص أحدهم لواء سابق والآخر عميد سابق وثالث دكتور.