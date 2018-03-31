دراسة: «السيلفي» يضعف الذاكرة

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة "دارتموث" في بريطانيا، عن أن التقاط الصور السيلفي باستمرار يتسبب في ضعف الذاكرة وتراجع القدرة على استرجاع الذكريات.



واعتمدت الدراسة في نتائجها على بحث أجرته على مجموعتين، وأعطي المجموعة الأولي أجهزة "آيبود" مزودة بكاميرات، بينما لم يمنح الفريق الثاني أي وسيلة لالتقاط الصور، وأخذوا في جولة بكنيسة، وطلب منهم تدوين ملاحظات حول ما يشاهدونه كشكل المبنى وزخارفه.



وسئل المشاركون بعد انتهاء الجولة مجموعة من الأسئلة، وجاءت نتائج الفريق الثاني أفضل من الأول، وهو ما فسره الباحثون أنه بسبب التأثير "المشتّت للانتباه" الخاص بالكاميرا.



وقالت إيما تملتون، التي أشرفت على الدراسة: "يمنع استخدام الكاميرات الناس من تذكر الأحداث التي يحاولون الحفاظ عليها عالقة في أذهانهم، كما أن استعمالها يجعلنا ننساها بشكل أسرع وأسهل".